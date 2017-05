MDN : Arrestation de 4 personnes et saisie d’armes et de munitions

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire (APN) ont arrêté à Biskra (4e Région militaire), le 30 avril 2017, quatre personnes et saisi un pistolet automatique, trois fusils traditionnels, une quantité de munitions et 3,5 kilogrammes de poudre noire», précise un communiqué du MDN. «À Tlemcen (2e Région militaire) et à Tébessa (5e Région militaire), des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi des quantités de kif traité s'élevant à 283 kilogrammes, tandis que 10.608 unités de différentes boissons ont été saisies à Oran, Tlemcen et Biskra», selon la même source. «À Tamanrasset (6e Région militaire), un détachement de l'ANP a appréhendé 2 contrebandiers et saisi un camion chargé de 23,37 tonnes de denrées alimentaires et des effets de couchage», ajoute-t-elle. Par ailleurs, «24 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Tiaret, Béchar, Ghardaïa, Biskra et Skikda».



Deux personnes arrêtées à Tamanrasset en possession d’un pistolet-mitrailleur et de munitions



«Un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, à Tamanrasset (6e Région militaire), le 1er mai 2017, deux personnes à bord d'un véhicule tout-terrain, en possession d'un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et d'une quantité de minutions», précise le communiqué.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé un narcotrafiquant et saisi une quantité de kif traité s'élevant à trois kilogrammes à Naâma (2e Région militaire), alors qu'un détachement de l'ANP a saisi 24.000 comprimés psychotropes à Ghardaïa (4e Région militaire)», note la même source.

En outre, des détachements de l'ANP «ont intercepté, à Tamanrasset et à Bordj Badji-Mokhtar (6e Région militaire), douze contrebandiers et saisi trois véhicules tout-terrain, un camion chargé de 10,8 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage, tandis que neuf immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Biskra et à Ghardaïa (4e Région militaire)»,