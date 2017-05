Convaincre

Si les grosses pointures se sont volontiers mêlées à la foule, d’autres, par contre, moins connues, ont préféré y aller en groupe, en faisant appel à des troupes folkloriques, pour susciter l’intérêt. Aussi, on peut dire que pratiquement toutes les localités du pays ont été le théâtre d’une animation électorale.

Donnant de leur personne, les candidats ont sillonné tout le territoire, d’Est en Ouest et du Nord au Sud, tenant des rencontres sur les places publiques. Toutes tendances confondues, ils ont expliqué leur programme devant une assistance composée de sympathisants, mais aussi de citoyens qui veulent savoir ce qu’on leur propose pour développer leur localité et améliorer leur quotidien.

Néanmoins, ces rencontres de proximité, si elles ont eu l’avantage de faciliter le contact direct entre les électeurs et les candidats, elles ont été, dans leur majorité, exclusivement «masculines», la femme étant la grande absente de ces bains de foule spontanés.

Or, comme cette frange de la société représente une part non négligeable de l’électorat local, les plus avertis des candidats n’ont pas négligé de la solliciter à travers des rencontres dédiées aux seules électrices ou en allant vers elles par un travail de porte-à-porte.

Au final, les chefs-lieux de wilaya sont restés réservés aux grands meetings des chefs de parti.

Il faut donc reconnaître aux formations politiques d’avoir anticipé le peu d’engouement du public pour les espaces fermés, et leur implication, de ce fait, sur le terrain. Pour preuve, lors de ses visites d’inspection des sites d’affichage et salles réservées aux meetings, un peu partout à travers le pays, le président de la Haute instance de surveillance des élections a regretté la «faible» utilisation de ces espaces mobilisés pendant trois semaines «sans avoir été exploités».

À Tizi Ouzou, par exemple, sur les 650 meetings prévus pour la campagne, seulement 185 ont été tenus, c’est dire que la mobilisation n’est pas là où l’on pense.

Faute de public «averti», ce sont les sièges et les permanences de parti, ouverts à l’occasion de ce rendez-vous, qui ont été transformés en espaces pour tenir des rencontres de proximité et mobiliser les électeurs, car permettant une meilleure approche et, donc, une meilleure mobilisation de l’électorat. Comme quoi les mœurs changent, et dans le bon sens, pour cette fois.

Amel Zemouri