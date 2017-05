Grand Angle : exercice périlleux

Ce soir, des millions de téléspectateurs français seront en face de leurs écrans de télévision pour suivre le duel retransmis en direct entre les deux candidats à l’élection présidentielle. Emmanuel Macron et sa rivale Marine Le Pen auront à cœur de remporter ce face-à-face et convaincre les électeurs indécis de voter pour eux dimanche. Cette dernière ligne de la campagne est donc décisive pour l’un et l’autre d’autant que l’écart se resserre entre les deux finalistes. Macron est désormais crédité de 59% des intentions de vote contre 41% pour Mme Le Pen. Et même si les résultats des sondages effectués à la veille du premier tour se sont avérés juste, puisque quasiment conformes aux pronostics avancés, il n’en reste pas moins que Macron sait qu’il n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise. La montée en puissance du Front National, dont la présidente a réussi la gageure d’en faire un parti presque comme les autres sur la base d’une stratégie de banalisation menée depuis plusieurs années est aujourd’hui un fait que les partis classiques de la scène politique française ont vérifié à leurs dépends. L’élimination dès le premier tour des candidats de la gauche et de la droite fait office d’un véritable séisme dont les répliques continueront à se faire sentir même après le 7 mai prochain. Pour de nombreux analystes, cette date sonnera le glas du champ politique actuel et donnera le la pour l’entame d’une recomposition à la configuration encore incertaine. Reste toutefois que pour l’heure, l’urgence est de sauver la France républicaine de la menace que représentera une éventuelle élection de la présidente du FN. Une urgence dont de nombreux français ne semblent pas prendre la juste mesure. Pour preuve la difficile constitution d’un front républicain pour dire battre l’extrême droite. La relative mobilisation citoyenne lors des défilés du 1er mai a dû donner à réfléchir à Manuel Macron, d’autant qu’en 2002, ils étaient 1,3 million à dire leur « honte d’être Français » et appeler à contrer l’extrême droite. Cette année, la mobilisation a atteint 142.000 personnes selon le ministère de l’Intérieur français, 280.000 selon le syndicat CGT. Autant dire l’importance que revêt pour les deux candidats à l’Elysée l’exercice de ce soir.

Nadia K.