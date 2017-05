Irak : 10 soldats tués dans une embuscade de Daech

Au moins dix soldats irakiens ont été tués hier dans une embuscade du groupe terroriste autoproclamé « Etat Islamique » (EI/Daech) dans l’ouest de l’Irak, ont annoncé des responsables locaux et de sécurité. « Dix soldats ont été tués et six autres blessés dans une l’attaque de Daech tôt ce matin », a dit un lieutenant colonel.

Un officier de la police et un responsable local ont confirmé le bilan de cette attaque. Cette dernière attaque porte à au moins 26 le nombre de membres des forces de sécurité et des gardes-frontières tués depuis le 23 avril dans des attaques de Daech dans cette région. Un officier de la police et un responsable local ont confirmé le bilan de cette attaque, qui a visé la base de la 1re Division à Saggar, dans l’est de Ratba, à près de 400 km à l’ouest de Baghdad. Les terroristes ont utilisé des roquettes et tiré aux mortiers avant de tenter de lancer l’assaut contre la base.

Les affrontements ont duré deux heures, selon ces sources. Daech s’était emparé en 2014 de la quasi-totalité de la province désertique d’Al-Anbar, frontalière de la Syrie, de la Jordanie et de l’Arabie saoudite. Mais il a été chassé de ses principales villes, dont la capitale provinciale Ramadi en février 2016 et Fallouja en juin.