L’Iran continuera à envoyer des forces

Sur le terrain, l’Iran a annoncé qu’il allait continuer à envoyer des forces en Syrie pour soutenir le gouvernement dans sa lutte contre les groupes rebelles armés et terroristes, a affirmé un général des Gardiens de la révolution dans un entretien publié hier par l’agence de presse Fars.

« Nous enverrons des conseillers dans tous les domaines et offrirons toute l’aide dont nous disposons afin que le front de la résistance ne se brise pas », a déclaré le général Mohammad Pakpour, commandant des forces terrestres de l’armée d’élite d’Iran. Ces conseillers « sont actuellement présents (en Syrie) et nous en déploierons plus encore tant qu’il y aura besoin de conseil », a-t-il ajouté. Le général a révélé que ses troupes d’élite venaient en aide à la force Qods, l’unité des opérations extérieures des Gardiens de la révolution, dirigée par le général Ghassem Souleimani.

« Une guerre a différents aspects dont le plus important est l’aspect terrestre et nous sommes venus en aide à la force Qods, en lui envoyant nos frères les plus expérimentés », selon le général Pakpour. Il a précisé que le « conseil » apporté par ses hommes portait sur « la conception, la technique et les tactiques » de combat sur le terrain. L’Iran est le principal allié du gouvernement syrien dans sa lutte contre le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daech) et d’autres groupes armés qui veulent le renverser.

Selon un bilan publié en mars, quelque 2.100 combattants envoyés par l’Iran en Syrie et en Irak ont été tués dans ces pays, mais les responsables iraniens n’ont cependant pas précisé depuis quelle période ces combattants étaient morts, ni quelle était leur nationalité.