Parole d’urne : Proximité

Ils renforcent le lien social entre les habitants des quartiers, travaillent à encourager l’expression, à faciliter la communication, à transmettre les informations et à favoriser la mobilisation. Eux, ce sont les comités de quartiers qui jouent un rôle très important, particulièrement dans les quartiers dits «en difficulté» connaissant des problèmes sociaux récurrents. Ces comités sont souvent créés ou animés par des associations. «Pour les législatives du 4 mai, on essaye d’inculquer aux jeunes le concept de citoyenneté. Si on se veut citoyen du monde, ne pas voter dans son pays est une aberration, voter pour défendre qui on est, en quoi on croit, comment on veut vivre avec les autres. C’est ce qu’on essaye de faire comprendre aux habitant des quartiers qu’on gère», nous dit Mebarek Mohammed, membre du comité de quartier de Bourouba. Notre interlocuteur nous précise que la majorité des personnes approchées disent qu’elles «ne se sentent pas représentées dans le vote, et que les élites ne méritent pas ce à quoi elles prétendent. Ces personnes affirment que si elles votent, elles mettront dans l’urne un bulletin blanc juste pour dire «vous ne me plaisez pas, je tiens à mon droit de vote, mais pas à vous». À ces personnes, nous répondons que voter blanc ne suffit pas, car ceux qui votent nous doubleront toujours, décideront à notre place. Nous leur expliquons que si nous, jeunesse, nous renonçons à notre droit de vote si nous démissionnons de notre obligation citoyenne, nous ne ferons pas entendre notre voix du tout, nous laisserons l’opportunité à d’autres, qui ont peut-être une vision des choses qui amènerait de grandes catastrophes. Nous leur précisons que nous ne sommes pas des héros en n’allant pas voter. Nous n’exprimons rien du tout. Nous ne défendons aucune valeur. En n’allant pas voter, nous écrasons notre démocratie. On ne peut pas changer notre pays et le monde sans vote. On ne peut pas faire notre petit truc chacun dans son coin, et déclarer un jour que ce qu’on fait, c’est forcément la chose qu’il fallait faire». Mebarek Mohammed, à l’instar des autres animateurs des différents quartiers de la capitale, fait un énorme travail de sensibilisation en essayant de donner les arguments qu’ils faut pour les indécis, les hésitants et ceux qui sont déçus par les hommes politiques et les élus, censés les représenter .

Farida Larbi