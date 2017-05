M. Nouredine Bedoui : « Des directions électorales permanentes dans les 48 wilayas »

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a annoncé hier, que son département est déterminé à remédier, le plus vite possible, aux insuffisances juridiques constatées dans le régime électoral, en prévision des prochaines consultations populaires. «Nous avons écouté, avec attention et sérieux, les propositions de M. Abdelouahab Derbal, président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) et nous allons remédier rapidement aux lacunes juridiques relevées dans le régime électoral», a déclaré le ministre,soulignant que l’Algérie s’apprête dans quelques mois à organiser les élections locales, qui seront suivies de l’élection présidentielle, prévue en 2019. M. Noureddine Bedoui qui s’exprimait hier au forum de la Chaîne I de la Radio algérienne a également fait part de la réorganisation administrative des services électoraux et de la création prochaine de directions permanentes qui seront chargées, à longueur d’année, du processus électoral, au niveau des 48 wilayas du pays. «Des commissions mixtes seront installées, à cet effet, avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), juste après le scrutin du 4 mai», a révélé M. Bedoui qui qualifie cette décision de réponse à «des critiques objectives », a-t-il dit.

Revenant ensuite sur le travail de la HIISE, le ministre qualifiera cette instance pérenne d’une «fierté pour l’Algérie», au regard des missions qui lui ont été confiées et des objectifs qui lui ont été assignés en matière d’accompagnement de la famille politique». M. Bedoui a également mis l’accent dans ce cadre, sa disposition, pleine et entière, pour la prise en charge de l’ensemble des observations et propositions de la HIISE et des «partenaires politiques». Poursuivant ses propos, il assure qu’avec la réorganisation annoncée et grâce à la numérisation, le fichier électoral sera actualisé, en temps réel, notant, qu’en cas de décès d’un citoyen, le nom de ce dernier est automatiquement radié au niveau des services de l’état civil. Il faut savoir que toutes les directions et services électoraux bénéficieront des technologies de l’information et de la communication (TIC). Aussi et avec la généralisation prochaine de la carte d’identité biométrique, il sera procédé à l’utilisation de cette carte dans le processus électoral, à travers les nombreuses applications dont elle dispose. M. Bedoui a également insisté sur l’impérieuse nécessité, voire l’impératif, de «faire bon usage» de l’outil technologique. Il indique, d’autre part, que l’opération d’assainissement des listes électorales s’est soldée par la radiation de près d’un million de personnes.



« Tous les moyens humains et matériels pour permettre au citoyen d’accomplir son devoir électoral »



Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales qui s’est longuement exprimé sur le rendez-vous électoral de demain, jeudi 4 mai, a souligné que tous les moyens humains, matériels et financiers, sont mobilisés pour assurer la réussite du scrutin et de tout le processus électoral. «En application des instructions du Président de la République, le gouvernement a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour permettre au citoyen d’accomplir son devoir électoral», a-t-il déclaré. Partant de là, le ministre a appelé les jeunes à faire bon usage de l’outil technologique. Selon lui, «les jeunes doivent se détourner de tout ce qui a trait à la critique des institutions de l’État et aller dans le sens du soutien au gouvernement et à sa politique». «Les Algériens se doivent de défendre l’Assemblée populaire nationale en se rendant massivement aux urnes le jour du vote», a soutenu M. Bedoui, ajoutant que le contraire ne servira pas l’intérêt de l’Algérie, mais servira au contraire celui de cette «main étrangère» qui veut bouleverser le pays. Le ministre s’est dit «fier de cette jeunesse agissante qui exploite les espaces démocratiques en Algérie». Il a, toutefois, appelé, les jeunes à la vigilance car, indique-t-il, «à chaque fois qu’on veut détruire un pays, on vise d’abord ses institutions». M. Noureddine Bedoui a tenu à saluer «le discours responsable» des candidats aux élections, justifiant le faible taux d’exploitation des infrastructures réservées pour la campagne électorale par l’utilisation d’autres moyens et d’autres méthodes permettant de toucher un maximum d’électeurs. Il cite, entres autres, les activités de proximité et l’exploitation des réseaux sociaux par les candidats, «qui sont des nouveautés pour nous», a-t-il précisé. Le responsable a également averti les jeunes qui soutiennent cette campagne sur les réseaux sociaux sur les retombées des activités qu’ils mènent sur Facebook, Twitter et YouTube. Selon lui, «les contenus publiés ne sont pas diffusés à une échelle locale, mais sortent du territoire national ce qui porte préjudice au pays», a-t-il expliqué. S’exprimant à propos du déroulement de l’opération de vote dans les bureaux itinérants, le ministre de l’intérieur a indiqué que celle-ci «se déroule dans de très bonnes conditions», grâce notamment à l’amélioration de l’organisation administratives ayant permis de réduire le nombre de bureaux itinérants à 166. Dans cette optique, il a annoncé que le taux de participation de la population nomade a enregistré, à ce jour, une hausse de 4% par rapport aux élections législatives de 2012. M. Noureddine Bedoui qui soutient que les élections législatives du 4 mai sont, en fait, «un premier jalon sur la voie des réformes politiques et constitutionnelles initiées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui consacre les valeurs de la nouvelle Constitution, laquelle accorde davantage d’importance au citoyen, à la société civile et aux partenaires sociaux»

Soraya Guemmouri