Législatives, Conseil de la nation : Avancer sur la voie démocratique avec sérénité

Le Conseil de la nation a estimé, hier dans un communiqué, que les législatives, prévues le 4 mai, sont une opportunité pour le peuple algérien d’avancer sur la voie démocratique, avec sérénité et confiance.

«En prévision d’un événement national important qui se renouvelle dans la vie de la nation, le Conseil de la nation, à travers son bureau, ses appareils, instances et groupes parlementaires, considère les élections législatives comme une autre opportunité pour le peuple algérien d’avancer sur la voie démocratique empreinte de sérénité et de confiance», souligne le communiqué rendu public par le bureau du Conseil de la nation réuni sous le présidence de M. Abdelkader Bensalah à la suite de concertations avec les responsables des instances et appareils et les présidents des groupes parlementaires au sujet des élections législatives. Le Conseil indique également que la campagne électorale «s’est déroulée dans un climat de compétitivité dont il convient de saluer les acteurs». C’est une opportunité pour le peuple algérien pour affirmer l’esprit positif qui reflète sa prise de conscience et son attachement à la stabilité nationale, comme il l’a prouvé lors de tous les rendez-vous nationaux importants». Rappelant que le rendez-vous du 4 mai «revêt une dimension particulière soulignée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika dans son message à la nation à la veille des élections législatives», le Conseil de la nation affirme que «cette prochaine échéance témoigne, à l’instar des tous les autres rendez-vous électoraux, de la stabilité politique et institutionnelle, du fait qu’elle se déroule dans les délais constitutionnels».

Néanmoins, poursuit le communiqué, ce rendez-vous «intervient dans un contexte de mise en œuvre des mesures issues de la nouvelle constitution, d’une part et de défis résultant de la situation actuelle à laquelle est confronté le pays, d’autre part». «Le Conseil de la nation qui poursuivra avec l’Assemblée nationale populaire (APN) sa contribution en matière de législation par l’adoption des lois visant la consécration des droits politiques et sociaux et le parachèvement des réformes dans le domaine économique, tout en étant conscient de l’importance et dimension de l’échéance du 4 mai, valorise hautement les appels de la classe politique et de la société civile à travers l’ensemble du pays pour accomplir le devoir électoral», a relevé le Conseil. Se disant entièrement confiant en les institutions et organismes en charge de la mission de réunir les conditions et moyens nécessaires pour les législatives conformément aux instructions du président de la République, le bureau du Conseil de la Nation saisit cette occasion, et alors que la communauté algérienne établie à l’étranger et les populations nomades et des zones éparses à travers plusieurs wilayas du pays ont commencé à voter, pour exhorter les citoyennes et citoyens à exprimer leur citoyenneté en se rendant aux bureaux de vote et offrir à l’Algérie, en ce jour important, une image à la hauteur des sacrifices et aspirations du peuple Algérien», poursuit le communiqué.

Le bureau du Conseil de la Nation «est convaincu que le peuple Algérien, conscient des acquis nationaux et des enjeux et défis qui l’entourent, fera abstraction des discours sceptiques et défaitistes et fera montre, par son choix démocratique libre, de son attachement à l’Algérie stable et sereine et à ses institutions constitutionnelles démocratiques». (APS)