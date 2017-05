M. Sellal s’incline à la mémoire des chouhada de l’attentat du 2 mai 1962 au port d’Alger

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a présidé, hier, une cérémonie de commémoration du 55e anniversaire des travailleurs algériens victimes de l'attentat perpétré le 2 mai 1962 par l'Organisation armée secrète.

La cérémonie de commémoration s'est déroulée en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi, du secrétaire général de l'Union des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi-Saïd, et du secrétaire général de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Saïd Abadou.

Après le dépôt d'une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, à l'entrée principale du port d'Alger, la Fatiha a été récitée à la mémoire des victimes de cet attentat criminel. «Cette commémoration douloureuse restera à jamais gravée dans la mémoire des générations montantes, tant elle rappelle les lourds sacrifices consentis par les dockers du port d'Alger pour la liberté et l'indépendance, et leur mobilisation sans faille au seul service de la patrie», a indiqué, dans une allocution, le directeur général de l'Entreprise du port d'Alger, Larbi Mohamed, appelant les travailleurs de l'entreprise à «faire montre de sens de responsabilité et de respect quant au devoir professionnel, tout comme l'ont fait nos aïeux par le passé».

Le secrétaire général de l'UGTA a estimé, pour sa part, que la commémoration de cet attentat constituait «un rappel des hauts faits et actes héroïques des dockers», saluant le message du Président de la République, à l'occasion de la Journée mondiale du travail et dans lequel il souligne le rôle des travailleurs.

De son côté, le secrétaire général de l'ONM, Saïd Abadou, a indiqué à la presse, que la commémoration du 55e anniversaire de cet attentat intervient, cette année, dans le contexte particulier des législatives, appelant le peuple algérien à préserver les acquis de l'indépendance en se rendant massivement aux urnes, jeudi prochain.

«Le peuple algérien commémore aujourd'hui le douloureux anniversaire du massacre perpétré au port d'Alger par la France coloniale, suite à la décision de cessez-le-feu qui fait suite à de longues années de lutte», a-t-il précisé.

Selon lui, Cette commémoration est l'occasion de «rappeler, au peuple algérien, l'importance de la préservation des acquis de l'indépendance, de la sécurité et de l'unité de l'Algérie», a-t-il ajouté. Le secrétaire général de l'ONM a en outre estimé que cette commémoration était hautement symbolique, en ce qu'elle coïncide avec le rendez-vous majeur des législatives, a-t-il dit, soulignant qu’«il est du devoir du peuple algérien de répondre à l'appel en se rendant massivement aux urnes, le 4 mai, et que chaque citoyen est libre dans son choix».

M. Abadou a, dans ce contexte, émis le vœu de «voir ces élections donner lieu à un parlement qui soit à la hauteur des attentes du peuple et qui perpétue les principes de la glorieuse guerre de Libération nationale».



Afin que nul n’oublie



Il y a lieu de souligner que, mercredi 2 mai 1962, l’Organisation armée secrète française (OAS) a perpétré, à Alger, le plus sanglant des attentats qu’elle n’ait jamais commis contre la population algérienne. Une voiture piégée —chargée de ferraille et de morceaux de fonte — a explosé devant le centre d’embauche des dockers sur le port.

L'attentat a fait 200 morts et plus de 250 blessés, tous algériens, parmi les candidats au jeton du «shift et double shift» (simple ou double vacation de travail), pour être «autorisés à gagner son pain» en déchargeant sur son dos les cargaisons d'un cargo dans des conditions plus que difficiles.

Ces dockers sont aujourd’hui des martyrs de la Révolution qui ont payé de leur vie pour que l’Algérie soit enfin libérée de l’horrible joug colonial. L’histoire révèle que ces dockers avaient refusé d’être à la solde de ceux qui ont voulu perpétuer les massacres en Algérie. Ils avaient toujours refusé de décharger l’armement transporté par les navires français, destiné à la machine de répression de l’armée française contre les moudjahidine.

L’évocation du 2 mai 1962 rappelle le visage hideux du colonialisme et l’odieuse haine des tenants de l’Algérie française. En ce mercredi, vers 5h45, devant le bureau d’embauche du port d’Alger, des centaines de dockers s’y étaient agglutinés pour arracher les quelques jetons qui leur garantissaient souvent le simple repas du jour, l’OAS a décidé de frapper lâchement.

Les victimes étaient dans la majorité des jeunes chômeurs en quête d’un emploi décent, mais la folie meurtrière de l’OAS en a voulu autrement, en cette matinée du 2 mai 1962, à deux mois seulement du recouvrement de l’indépendance.

Aussi, chaque année, au mois de mai, les dockers et l’ensemble des travailleurs du port d’Alger commémorent cette date historique, pour marquer l’événement tragique. La magnifique stèle commémorative, érigée sur les lieux même de l'attentat, montre si bien les traits tirés par l'effort d'un docker accablé par le poids d'une lourde charge.

Salima Ettouahria