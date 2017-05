Le ministre norvégien des AE reçu par M. Sellal : perspectives de développement Satisfaisantes

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu le ministre norvégien des Affaires étrangères, Borge Brende. L'audience, qui s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, a permis de «procéder à l'examen des relations bilatérales qu'il convient de consolider». Au volet socio-économique, les deux responsables «ont fait part de leur satisfaction mutuelle quant à l'état et aux perspectives de développement de la coopération dans un grand nombre de secteurs». Abordant les questions internationales et régionales d'intérêt commun, le Premier ministre et son hôte ont procédé à «un échange de vues sur leurs perspectives d'évolution».



Des relations amicales



Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a relevé hier les «perspectives prometteuses» de la coopération algéro-norvégienne. «Les relations algéro-norvégiennes sont amicales et se caractérisent par un respect mutuel. La Norvège est un pays important dans le domaine de l'énergie et du transport maritime, et des perspectives prometteuses s'offrent à la coopération bilatérale, notamment dans le domaine énergétique et l'équipement des ports», a déclaré M. Lamamra à la presse, à l'issue de son entretien avec son homologue norvégien, Borge Brende, en visite de travail en Algérie. Il a également indiqué que l'Algérie aspirait à «plus d'investissements» de la part des entreprises norvégiennes activant dans différents domaines, ajoutant que des projets de conventions de coopération entre les deux pays étaient à l'étude. Au plan régional, M. Lamamra a fait savoir que la Norvège appréciait le «rôle leader» de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité dans la région, et ses efforts de médiation actuels au Mali, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme et sa disponibilité à partager son expérience pour l'éradication de ce fléau transfrontalier. «La présence de la Norvège diplomatiquement au Mali et au sein des unités de la Minusma (Mission de l'ONU au Mali) constitue un soutien de qualité qui est le bienvenu», a souligné le chef de la diplomatie algérienne, relevant également l’«étroite» coopération qui unit la Norvège à l'Union africaine (UA). Il a également fait part de la volonté de l'Algérie et de la Norvège de renforcer la coopération entre les pays nordiques et les pays africains. Par ailleurs, M. Lamamra a indiqué avoir abordé, avec son homologue norvégien, la question palestinienne, la crise en Syrie et les derniers développements de la cause sahraouie. À cet égard, il a indiqué que l'Algérie et la Norvège saluent l'adoption, vendredi dernier, par le Conseil de sécurité de l'ONU, d'une résolution portant prorogation du mandat de la Minurso. Pour sa part, M. Brende a indiqué avoir eu une discussion «très intéressante» avec M. Lamamra, sur plusieurs sujets, notamment celui lié au renforcement de la coopération bilatérale. Tout en mettant en exergue la coopération «étroite» qui lie les deux pays dans le domaine de l'énergie, le MAE norvégien a relevé l'existence d'un potentiel de coopération dans le domaine des énergies renouvelables et dans le secteur maritime. Concernant les questions régionales, M. Brende a déclaré avoir abordé, avec M. Lamamra, la situation au Mali, en Libye et en Tunisie, saluant, à cet égard, les efforts fournis par l'Algérie dans la conclusion, en 2015, de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Il a, dans ce contexte, annoncé que son pays compte ouvrir une ambassade à Bamako, exprimant également la disponibilité de la Norvège de prêter assistance au gouvernement malien dans son processus de développement, notamment au nord du pays.



Coopération énergétique



Le ministre de l’Énergie, Noureddine Boutarfa, a reçu une délégation norvégienne conduite par M. Borge Brende. Lors de cet entretien, les deux parties ont abordé les opportunités d’affaires et d’investissements, ainsi que les voies et moyens de partager les expériences entre les deux pays et de renforcer les relations bilatérales, notamment en matière énergétique, a indiqué un communiqué du ministère. M. Boutarfa a ainsi donné un aperçu général de la politique énergétique algérienne et des opportunités offertes dans l’amont pétrolier et gazier, ainsi que dans le domaine de la pétrochimie et des industries de transformation.

Dans ce sens, il a insisté sur la volonté de l’Algérie d’œuvrer davantage, «pour mieux valoriser ses ressources en hydrocarbures et pour explorer et exploiter son patrimoine minier en hydrocarbures». Le ministre a également mis en avant les projets de partenariat qui peuvent être conclus dans le domaine des énergies renouvelables en Algérie. À ce propos, il a invité les compagnies et investisseurs norvégiens à s’intéresser à l’appel à investisseurs pour le projet 4.050 MWc en solaire photovoltaïque, qui sera réalisé en 3 lots de 1.350 MWc, qui est conditionné par la mise en œuvre d’un volet industriel de fabrication locale dans la même filière. En outre, il a fait savoir, au chef de la diplomatie norvégienne, que ce projet serait suivi par un autre tout aussi important de près de 3.000 MW en énergie éolienne, en affirmant que la conjugaison de ces deux projets en Algérie représente «un véritable vecteur de développement socio-économique et une occasion sans précédent pour entrevoir des opportunités fructueuses d’affaires et d’investissements dans le continent africain sur le moyen et long terme». Par ailleurs, les deux ministres ont abordé les projets de partenariat, en cours et à venir, entre Sonatrach et la compagnie pétrolière norvégienne Statoil, notamment dans le domaine de l’exploration, de la valorisation des périmètres pétroliers et de la prospection offshore.