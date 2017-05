FLN, M. Ould-Abbès : « vous êtes des éducateurs de la société »

Sous la présidence de son secrétaire général, Djamel Ould-Abbès, le FLN a organisé, hier à Alger, une cérémonie en l’honneur des journalistes de la presse nationale. Une initiative par laquelle le parti se distingue ainsi comme étant le premier de la classe politique à célébrer la Journée internationale de la presse.

Mais le FLN ambitionne surtout de rester la première force politique du pays, et l’initiative d’hier, intervenue à moins de 48 heures du scrutin des législatives, a constitué une opportunité pour ses dirigeants de réaffirmer «la force et l’ancrage» de cette formation. «Nous sommes très forts au FLN, nous sommes sûrs de nous et si bien ancrés. Nous sommes un parti présent partout sur le territoire, nous disposons de 2.000 kasmas et de 550.000 militants.» Ces propos de Djamel Ould-Abbès renseignent sur l’optimisme du FLN de sortir grand vainqueur de l’élection de ce jeudi, pour le renouvellement de la composante de l’Assemblée populaire nationale (APN). «Le FLN, c’est l’histoire, le présent et l’avenir, et avec l’aide de Dieu, on obtiendra la majorité absolue, à l’issue de ces législatives. C’est notre conviction, et nous le disons sans arrogance.

Certains nous reprochent, poursuit Ould-Abbès, de monopoliser le Président de la République, nous leur rappelons que c’est un monopole naturel, pour la simple et bonne raison que Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika est le président du FLN. Le Président de la République est certes le Président de tous les Algériens, mais il n’est pas le président de 73 partis politiques.» Toutefois, et face à ces mêmes reproches émanant des ses rivaux politiques, le FLN considère que la campagne électorale désormais clôturée, l’heure a donc grandement sonné pour dissiper toute tension interpartisane. «Nous n’avons pas d’ennemis ni même d’adversaires.

Nous avons juste des concurrents», a en effet soutenu Djamel Ould-Abbès, lors de la cérémonie d’hier, initiée en l’honneur de la presse nationale, à l’hôtel Moncada de Ben Aknoun.

À cette occasion, il fera part de son satisfecit quant à la campagne électorale menée par ce parti en prévision des législatives. «J’ai moi- même animé 51 meetings populaires», dit Ould-Abbès, avant d’enchaîner : «Nous sommes le seul parti qui a organisé des centaines de meetings et de rencontres de proximité. Tout au long de la campagne, nous n’avons pas connu le moindre incident.» Il rend en outre hommage à la presse, pour son professionnalisme durant les 21 jours de cette campagne. Aussi, la célébration de la Journée internationale de la presse par le FLN a constitué une occasion de rappeler qu’à la faveur de la nouvelle Constitution adoptée en février dernier, «la presse algérienne n’a vraiment rien à envier à sa consœur européenne et moyen-orientale».

«La liberté de la presse et d’expression est nettement consacrée dans la nouvelle Loi fondamentale», dit-il encore, n’hésitant pas d’ailleurs à faire la lecture des nouveaux amendements constitutionnels attestant de cette réalité, l’article 50 notamment. «Vous êtes le quatrième pouvoir», dit encore le SG du FLN, à l’adresse des journalistes présents à la cérémonie. «En plus de la mission d’informer, les journalistes sont aussi les formateurs et les éducateurs de la société», a-t-il conclu.

Karim Aoudia