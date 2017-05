Sur le terrain des législatives

Coïncidence heureuse, la Journée mondiale de la liberté de la presse intervient, cette année, la veille du scrutin législatif du 4 mai. Célébré partout dans le monde, pour rappeler les principes fondamentaux de la liberté des médias et la nécessité de leur indépendance, cet événement revêt donc une grande importance pour notre pays, considérant la dimension nationale et internationale de cette consultation électorale. Outre le fait de se tenir dans les délais qui lui sont fixés, ces élections sont organisées dans un contexte de profonde révision de la Constitution, survenue l’année dernière, tout comme elles se déroulent dans une conjoncture économique et politique particulière, marquée par la réduction sévère des ressources financières du pays et les bouleversements politico-sécuritaires que connaît notre région. Dans son message à la nation, dimanche dernier, à l’occasion de la tenue des prochaines législatives, le Président Abdelaziz Bouteflika a vu juste lorsqu’il a souligné le rôle fondamental des élections pour le renforcement du processus démocratique et la consolidation du développement socio-économique du pays. «L’Assemblée populaire nationale que vous allez élire aura, a rappelé le Président de la République, la noble mission de poursuivre la mise en œuvre des dispositions importantes de la révision constitutionnelle, dont un contrôle plus étroit de l’action gouvernementale, la mise en place d’un rôle accru pour l’opposition parlementaire, l’adoption de plusieurs lois pour la consécration de vos droits politiques et sociaux, et la finalisation de la modernisation du service public et de la gouvernance au service des citoyens.» S’inscrivant dans l’axe fondamental de la concrétisation de l’idéal démocratique, ces chantiers gigantesques qui nécessitent, chacun d’entre eux, des efforts considérables pour leur consolidation sur le terrain, sont aujourd’hui bel et bien lancés, et attendent d’être encadrés par les nouveaux parlementaires qui sortiront des urnes, le 4 mai prochain. Dans ce contexte, les médias nationaux, publics et privés, qui accompagnent cet important scrutin, notamment durant la campagne électorale, se sont acquittés correctement de leurs missions, de l’avis même des autorités publiques concernées, malgré les problèmes et contraintes rencontrés par la corporation, notamment en matière de publicité. Habitués aux couvertures des événements, encadrés par des dispositions de lois de plus en plus adaptées aux réalités, la plupart des médias ont assuré leurs missions d’information et de sensibilisation avec éthique et professionnalisme, en faisant fi des campagnes de déstabilisation visant à semer le doute et le désespoir au sein de la population. Contribuer à la consolidation des acquis démocratiques, œuvrer au renforcement de la paix et de la stabilité du pays, soutenir la relance de l’économie nationale ne méritent-ils pas de donner un sens à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, en Algérie, cette année ?

Mourad A.