La presse algérienne pendant la Révolution : L’autre arme de lutte

«Quel rôle a joué l’information et la communication dans la libération du pays et l’édification nationale ?» Tel est le thème de la conférence débat organisée hier par le musée national du Moudjahid, en présence de nombreuses personnalités nationales, de moudjahidine et des élèves officiers de la Sûreté, de la Gendarmerie et des Douanes algériennes. Organisée, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la rencontre a été animée par M. Lamine Bechichi, l’un des pionniers de l’information durant la Révolution, et qui fut l’un des fondateurs de la revue El-Muqawama El-Djazaïria (la Résistance algérienne) en 1955. Il a été secrétaire de rédaction au journal El Moudjahid de 1956 à 1960, et occupé parallèlement un autre poste en tant que commentateur politique à la radio Sawt El-Djazaïr. Lors de son intervention, M. Bechichi a révélé que la presse est et restera pour toujours la dimension la plus importante dans la Révolution algérienne, en plus de ses dimensions militaire, politique et diplomatique. «Notre but était de dénoncer les crimes perpétrés par le colonisateur contre le peuple algérien, et nous ne ménagions aucun effort à cet effet», a-t-il indiqué.

Il a souligné le caractère précieux de la radio pour mobiliser la population et la protéger de la propagande ennemie. Le journaliste a narré le fait que la radio Sawt El-Djazaïr El-Moukafiha émettait sous le slogan «Ici la radio de l’Algérie combattante» ou bien «La voix du Front de Libération s’adresse à vous, du cœur de l’Algérie». Et que les programmes contenaient des communiqués sur les actions des fidayine, des commentaires politiques, ainsi que des démentis à la propagande coloniale et d’autres programmes à caractère propagandiste et mobilisateur. «La radio a eu un large écho par rapport à la presse écrite, à cause du taux d’analphabétisme qui prévalait au sein du peuple algérien, où seule une infime catégorie de la population savait lire et écrire. Même ceux qui avaient la chance de suivre un enseignement ne dépassaient pas, dans leur grande majorité, le certificat d’études primaires. De ce fait, la voix qui arrivait directement à l’oreille et au cœur des gens est celle de la radio», a-t-il raconté.



El Moudjahid, porte-parole de la Révolution



Évoquant, avec passion et beaucoup d’émotion la période où il travaillait comme secrétaire de rédaction au sein du journal El Moudjahid (1956 à 1960), M. Lamine Bechichi a rendu un vibrant hommage aux fondateurs de cet «organe central du FLN» qui l’ont dirigé d’une main de fer durant la première phase de clandestinité (de juin 1956 à janvier 1957). «Tous les chefs historiques y ont collaboré : Reda Malek, Abane Ramdane, Frantz Fanon, Pierre Chaulet et plein d’autres», a-t-il cité, tout en ajoutant qu’«El Moudjahid était considéré comme le journal le plus lu pendant la période de la colonisation». Prenant la parole, le professeur universitaire, M. Mohammed Laâguab, a affirmé que dès le début, la Révolution algérienne a eu conscience de l’importance de la presse, comme étant une arme parmi les armes les plus efficaces des temps modernes qui peuvent être décisives dans les combats et les guerres. «La presse algérienne aura joué un rôle fort important dans le relais du vrai quotidien des Algériens luttant tant contre le colonialisme, malgré la censure dont souffraient la radio-télévision et la presse écrite à cette époque», a-t-il dit. Il a, par ailleurs, tenu à souligner l’impact tangible du secteur de la presse et de la profession de journaliste sur l’édification des sociétés, la promotion de l’esprit, la diffusion du savoir et l’éclairage de l’opinion publique après la Révolution. «La presse et les médias en général ont de tout temps été à l’avant-garde pour relever les défis dans notre pays», a-t-il assuré. Enfin, le spécialiste a affirmé, dans ce sillage, que la lutte de la presse nationale s’est poursuivie tout au long du processus d’édification de l’Algérie indépendante et de mise en place des bases à même de garantir sa pérennité.

Sarah A. Benali Cherif