Journée mondiale de la liberté de la presse : Des garanties constitutionnelles

C’est face à des défis multiples induits par un contexte national marqué par de profondes mutations économiques et un environnement international en pleins bouleversements, que les journalistes algériens fêtent, cette année, la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Des journalistes qui ont de tout temps œuvré pour accomplir leur noble mission d’informer malgré les aléas et la jeunesse de l’expérience médiatique pluraliste. Un point de vue apparemment partagé par les plus hautes autorités de l’État, puisque la récente révision constitutionnelle s’est attelée à conforter les droits des journalistes et la liberté de la presse, sans autre restriction que celle du respect des constantes de la nation et à garantir aux journalistes le droit d’accès aux sources d’information dans le souci d’assurer aux citoyens le droit à l’information. Reste que ce secteur se renforcera davantage, à la faveur du récent lancement de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, pour devenir l’un des vecteurs de développement de l’action d’information, conformément aux règles professionnelles et dans le respect de la loi.

De même que l’établissement de mécanismes d’autorégulation pour la presse écrite, à la lumière de l’installation du Conseil d’éthique et de déontologie, va conférer davantage de sérénité aux professionnels de ce secteur, et à leur environnement, afin de promouvoir les rapports entre les composantes de la société et entre les institutions, pour favoriser une dynamique créative basée sur l’arbitrage d’une législation juste qui garantit à tous l’équité dans les droits et les devoirs et une éthique commune. Tous ces nouveaux instruments mis en place pour gérer ce secteur si névralgique dans la vie politique, socio-économique, culturelle… de tout pays émanent d’une profonde conviction du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, de lui donner les moyens d’opérer une mue qualitative. En effet, comme il l’a si bien rappelé dans son message adressé à la corporation, pour son 23e anniversaire en 2016, M. Bouteflika a souligné que «la presse et les médias, en général, ont de tout temps été à l’avant-garde pour relever les défis dans notre pays. Depuis les débuts de la lutte du Mouvement national, les journaux ont su, malgré leur nombre réduit, contrecarrer les projets d’aliénation coloniale, de mystification politique et d’occultation culturelle, en dépit des méthodes de répression qui les frappaient comme l’interdiction, la saisie et l’intimidation des journalistes par la liquidation, la prison ou la proscription». Le Président est allé plus loin en précisant que «la presse de la Révolution a été un puissant vecteur qui a permis de mettre à nu l’injustice et les crimes de l’occupation, faire entendre la voix de la juste cause algérienne dans les fora internationaux et galvaniser le moral du peuple algérien dans sa lutte contre le colonialisme abject. Un peuple accompagné dans sa détermination et exaltation par la radio Sawt El-Arab». «La lutte de la presse nationale s’est poursuivie tout au long du processus d’édification de l’Algérie indépendante et de mise en place des bases à même de garantir sa pérennité», a-t-il indiqué, avant de poursuivre : «Par la suite, la corporation a été au premier rang de la résistance pour la survie de l’Algérie et le triomphe des lumières de l’islam et de l’honneur de la patrie sur la barbarie du terrorisme.» Toujours dans cet hommage rendu à la corporation, le Président de la République a souligné le fait que «la lutte nationale et les sacrifices incommensurables qui ont jalonné le parcours de la presse nationale, dans le cadre des batailles, des victoires et des douleurs de son peuple, lui valent respect et reconnaissance. C’est ce que nous avons voulu exprimer par l’institution d’une Journée nationale de la presse et d’un Prix national annuel, pour honorer les meilleurs journalistes». Un prix qui en est à sa deuxième édition, et qui est fort couru depuis, par les représentants de tous les médias et qui a également fait dire à M. Bouteflika, dans son message, que son «enrichissement est venu consolider notre attachement à la liberté d’expression et l’adapter également au pluralisme politique, une réalité irréversible dans notre pays.

Cette réforme législative s’est imposée aussi du fait de la diversité considérable enregistrée dans notre pays dans le domaine de la presse et des médias audiovisuels». Il y a lieu de relever que depuis sa proclamation, en 1993, par l’Assemblée générale des Nations unies, Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai de chaque année est célébré de par le monde pour rappeler les principes fondamentaux de la liberté des médias, et la nécessité de leur indépendance pour garantir leur rôle de «porte-voix» pour les sans voix. Un rôle fondamental pour la consolidation des processus démocratiques, et donc du développement. Tous les ans aussi, la Journée mondiale de la liberté de la presse est l’occasion de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leur profession.

Amel Zemouri