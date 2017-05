Culture hebdo : Pleins feux sur le mois du patrimoine

Plusieurs activités célébrant le patrimoine national (18 avril-18 mai) auront marqué l'essentiel du paysage culturel de la semaine écoulée, en plus d'autres manifestations liées à la littérature, l'architecture, la musique, le cinéma, la danse et le théâtre.

Journée de sensibilisation, organisée samedi à Ghardaïa à l’initiative de l’association culturelle Cheikh Abi Ishak Tefeyach, sur la nécessité de préserver le patrimoine documentaire, les manuscrits du M’Zab notamment.

Ouverture jeudi à Adrar des travaux d’un colloque international sur "la protection du patrimoine immatériel africain", en présence du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi.

Journée d'étude, organisée jeudi à Batna pour définir les moyens nécessaires à la réalisation d'un centre d’interprétation culturelle sur le site touristique de Ghoufi, dans la commune de Ghassira (Batna).

Ouverture samedi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’une Journée d'étude sur les bibliothèques et la lecture publique, organisée par la Direction de la culture de la wilaya d'Alger.

Célébration dimanche à Alger des Journées mondiales du livre (23 avril) et de la propriété intellectuelle (26 avril), par l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (Onda).

Inauguration dimanche à la Safex (Alger) du 5e Festival international de promotion des architectures de terre "Architerre" (23-27 avril), avec le lancement d’une exposition itinérante.

Hommage organisé par / et à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih, rendu mardi soir au musicien et chef d’orchestre Brahim Benladjreb, disparu en août dernier, par six associations de musique andalouse.

"Opéra des Opéras", un récital regroupant de célèbres extraits de l'opéra classique, présenté mercredi à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih par l'Orchestre de l'Opéra d'Alger avec de jeunes voix lyriques de l'Institut national supérieur de musique (Insm).

Inauguration jeudi à l'Esplanade Riadh El Feth à Alger du 3e Salon de la Création et de l'Innovation (27 avril-3 mai), organisé par l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (Onda), en présence du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi.

Lancement jeudi soir à la salle de spectacles Ahmed bey de Constantine par l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), du programme "Ciné-office 2017", visant à "la relance de l’activité cinématographique et l’exploitation des salles de cinéma à travers le territoire national.

Six troupes algériennes et étrangères dont l'Ethiopie en invité d’honneur participent au 8e Festival international de danse contemporaine, prévu du 29 avril au 2 mai à Alger sous le thème "Identités".

La pièce "Telt El Khali" du Théâtre régional d'El Eulma (Sétif) sélectionnée en compétition du 15e Festival du théâtre arabe du Caire qui se poursuit jusqu'au 30 avril.

Participation de la pièce de théâtre "El Merhoudj", produite par la Coopérative "Masrah Sétif", au 10e Festival international "Comedrama" d'Oujda (Maroc) prévu du 12 au 17 mai.

Les musiciens du projet "Jazzaïr Big Band" ont animé, vendredi, un concert à l'Opéra d'Alger Boualem- Bessaieh, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale du jazz

Un concert de jazz, rassemblant une vingtaine d'artistes de deux générations de musiciens algériens et mettant en avant les talents du jazz algérien, s'est tenu vendredi à Alger en célébration de la journée mondiale du jazz.

Un récital de musique andalouse et de variétés algériennes a été animé vendredi à Alger, par l'ensemble de l'Association culturelle et musicale "El Djazira", organisatrice de l'évènement, et ses invités, le chanteur Réda Doumaz et l'Orchestre " Nouiba" de musique chaâbie, venu de Lyon (France).

(APS)