Musique et danse éthiopiennes : La troupe Land of origines émerveille Bouira

Le public bouiri nombreux a pu découvrir lundi après-midi la richesse et la diversité culturelle notamment de musique et de danse éthiopiennes à travers de beaux spectacles exécutés par la troupe Land of origines à la maison de la culture Ali-Zaâmoum de la ville de Bouira. En séjour en Algérie depuis le 28 avril dans le cadre de la saison culturelle éthiopienne en Algérie, la troupe Land of origines a réussi à subjuguer un public nombreux notamment les jeunes qui ont beaucoup applaudi leur musique et danse puisées de leur vieux et riche patrimoine culturel. Composée d’une quinzaine de jeunes dont quatre femmes, et créée depuis 50 ans, la troupe Land of origines est spécialisée dans la musique et la danse typique et ancestrale d’Ethiopie, a indiqué le chef du groupe Tewodros Denbew. Notre présence à Bouira s’inscrit dans le cadre d’un échange culturel entre nos deux pays et dans le cadre de la visite de notre ministre de la Culture et du Tourisme en Algérie, a ajouté M. Denbew, précisant que cet échange a pour objectif de renforcer l’amitié et les visites culturelles entre les peuples éthiopien et algérien. Spécialisée également dans le théâtre, la troupe Land of origines s’est produite pour la première fois à Bouira, et ce plus d’un mois après le spectacle exécuté par le groupe sud-africain Marimba vibration. (APS)