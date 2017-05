Tunisie : Décès du penseur Mohamed Talbi

L'historien et penseur tunisien Mohamed Talbi est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 96 ans dans son domicile à Tunis, a annoncé l'agence de presse tunisienne (TAP). Né en 1921 à Tunis, Mohamed Talbi, historien, islamologue, professeur émérite qui a consacré son œuvre au dialogue entre les religions et les cultures, était également agrégé d'arabe et docteur en histoire. Le défunt est considéré comme un des fondateurs de l'université tunisienne moderne. Premier doyen de la Faculté des lettres de Tunis, ce "grand intellectuel" est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages et de centaines d'articles, essentiellement en arabe et en français, qui lui ont valu de nombreuses distinctions. Ce penseur à la fois réformiste et controversé est connu pour ses idées révolutionnaires qui remettent en question certaines théories sur la pratique de la religion chez les musulmans. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur l'islam, qui ont irrigué la réflexion sur le discours religieux à travers une lecture critique de l'histoire, de la théologie et de la spiritualité. Parmi ses écrits, "Islam en dialogue" (1970) , "Universalité du Coran" (2002) et "Penseur Libre en Islam" (2013), entre autres. Mohamed Talbi a été dans les années 1980 à la tête de la commission nationale pour la Culture avant de rejoindre en 1995 le Conseil national des libertés en Tunisie. Le président tunisien, Béji Caid Essebsi, a salué dans un message la mémoire du «penseur libre, réformateur audacieux et militant national pour la liberté et les valeurs humaines». (APS)