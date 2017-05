Naâma : 400 consultations spécialisées

Une équipe médicale du CHU de Tlemcen a effectué quelque 400 consultations médicales spécialisées au profit de malades de Naama dans le cadre d’un jumelage avec l’établissement public hospitalier Kadri Mohammed du chef-lieu de wilaya, a-t-on appris, dimanche dernier, de la direction locale de la santé et de la population.

Cette action de solidarité, qui s’est déroulée entre le 27 et 29 avril courant, a permis d’effectuer des consultations spécialisées en cardiovasculaires, en ORL ainsi qu'en dermatologie (maladies de la peau), a souligné le chargé du suivi de l’activité de jumelage entre établissements sanitaires de la direction locale, Aberrazek Djillali.

Les consultations ont été assurées par 5 spécialistes du CHU de Tlemcen accompagnés d’un staff paramédical de Naama. Le programme a été mis en œuvre au niveau de l’hôpital du chef-lieu de la wilaya de Naama ainsi que dans deux Etablissements publics de santé de proximité de Mecheria et Ain Sefra. Cette initiative permet aux malades de bénéficier de prestations médicales spécialisées et de leur éviter des déplacements vers les hôpitaux du nord du pays. L'équipe de Tlemcen a saisi cette opportunité pour organiser des rencontres de formation en faveur des médecins et paramédicaux de la wilaya sur les consultations et précautions à suivre dans certaines maladies, a précisé M. Djillali.

Cette mission médicale est la deuxième du genre à être mise sur pied cette année à Naama. La première mission a été menée en février dernier et a concerné les spécialités des voies biliaires, de l’orthopédie, des maladies cardiovasculaires et de l’ORL.

