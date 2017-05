Regard : Quand les animaux errants font la loi

Ils ont juré notre perte. Les félidés et les canidés se donnent le mot pour une autre razzia qu’ils espèrent prometteuse. Le festin des uns, fait bien le malheur des autres, on est tenté de dire, rien qu’à voir et entendre ces chats et chiens circuler en toute quiétude, semant la terreur, partout. En effet, nos quartiers n’ont certainement point de secrets pour toute cette « faune» d’animaux qui n’a pas eu la chance ou le privilège d’être domestiquée, d’avoir un maître ou une maîtresse, au grand cœur ou du moins, assez humains pour lui éviter la faim, la mort ou encore la fameuse «galoufa». Vivre sans ces bêtes, en vagabondage et qui transforment les bacs à ordures, de nos jours, en lieux sûrs pour faire la «fiesta», à la tombée de la nuit, est un leurre. Nous sommes, à vrai dire, loin, de voir nos villes débarrassées de ces monstres qui montrent griffes et mâchoires à tous ceux qui s’aventurent de s’approcher de leur périmètre. Nos rues semblent devenir le refuge idéal pour ces meutes de chats et chiens errants qui envahissent les quartiers. Ils font même partie du décor de tous les jours, dans nos cités où il ne fait plus bon vivre. Autour des amas d’ordures, dans les marchés, ils sont là, se faufilent entre les jambes, se pavanent en toute quiétude. Sales, affamés, ces animaux se transforment en bêtes sauvages qui affichent leur agressivité aux passants. Les chats et chiens errants est un phénomène qui inquiète la population, au niveau, des grandes villes. La clochardisation bat son plein et l’errance des animaux vient ajouter son grain de sel à nos quartiers qui croulent déjà sous le poids de détritus qui jonchent nos espaces verts et nos aires de jeux reconvertis, le plus souvent en décharges improvisées qui attirent des chats et chiens, de tout le voisinage et même d’ailleurs avec tous les risques qu’ils représentent sur la santé du citoyen et des enfants en particulier. Aujourd’hui, les campagnes d’abattages se font rares et on voit de moins en moins ces services très souvent dépassés par ces animaux abandonnés par leurs maîtres qui représentent un danger pour la santé du citoyen. En effet, en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics pour améliorer la prise en charge médicale du citoyen qui a permis la mise en place, d’un programme de la lutte contre la rage humaine, l’on continue à enregistrer des centaines de morsures d’animaux notamment de chats et chiens errants, entraînant des dizaines de cas de décès, chaque année , d’où l’importance aujourd’hui, de lancer de larges campagnes informatives mais également de renforcer les services de ramassage des chats et chiens errants en moyens matériel et humain pour éradiquer ce fléau ravageur et partant, permettre aux citoyen de renouer avec la sérénité, dans leurs quartiers.

Samia D.