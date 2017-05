Tiguentourine, 4 ans après : La Radieuse rend visite à la famille du martyr Mohamed Lahmar

La Radieuse, dans une initiative louable, a rendu visite à la famille du regretté martyr du devoir national, le héros de Tigantourine, Lahmar Mohamed, celui dont tous les Algériens se souviennent, et ce à l’occasion de la quatrième année de son assassinat. Mohamed Lahmar était ce jeune agent de sécurité, qui avait barré la route aux terroristes qui voulaient prendre possession de la base de vie de Tigantourine, en tentant de tuer tous ses occupants, algériens et étrangers. Lahmar avait sacrifié sa vie et sa présence au sein de sa famille, dans l’intérêt suprême de l’Algérie.

Dirigée par son président M. Chafi Kada, accompagné de figures emblématiques du sport algérien, Belloumi, Megharia et Benchiha, ainsi qu’une foule nombreuse des habitants de Mahdia, la Radieuse a rencontré la famille du martyr du devoir national en lui rendant hommage par une aide financière et une Omra. La Radieuse a voulu, cette fois-ci, s’enquérir des besoins de la famille, à la veille du mois sacré du Ramadhan.

L’émotion était toujours vivace, surtout au cours de la visite au cimetière de la ville, où la délégation s’est recueillie devant la tombe du martyr Lahmar Mohamed où elle a lu la Fatiha.

Dans une brève déclaration, le père du défunt a remercié la Radieuse pour ce geste de soutien et souhaite que le ministère de la santé prenne en charge la mère de Lahmar Mohamed, qui a un besoin urgent d’une opération chirurgicale à l’œil droit. Tout comme il a mis en exergue le rôle de la Radieuse « qui mérite, elle aussi, un hommage car elle reste toujours à l’écoute du citoyen, et elle demeure fidèle à ses traditions d’aide, de soutien et de solidarité envers la jeunesse, le sport et les martyrs du devoir national ».

R. S.