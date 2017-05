Transfert pour soins à l’étranger : Réduction de plus de 90%

La courbe représentative des transferts pour soins à l’étranger épouse une importante tendance baissière, ces vingt dernières années, après que ce phénomène eut longtemps été une quasi-règle d’usage dans le milieu hospitalier algérien.

«Le taux de transfert de soin à l’étranger a été réduit de plus de 90% durant les vingt dernières années», a déclaré hier à Alger, le directeur général de la Caisse nationale des Assurances sociales des travailleurs salariés, CNAS, Hassen Tidjani Haddam.

Lors d’un point de presse organisé en marge de la première journée de la Clinique médico-chirurgicale Infantile de Bou Ismail, M. Tidjani Haddam a expliqué que «ce taux a été obtenu grâce aux conventions établies avec les cliniques privées et publiques. Egalement, la CNAS ne s’est pas arrêtée aux simples conventions avec les prestataires mais elle a exigé le transfert du savoir faire».

Pour la Clinique médico-chirurgicale infantile de Bou Ismail, le DG de la CNAS a indiqué que «l’activité de la clinique au titre de l’année 2016 est de 1.261 chirurgies cardiaques, 1.653 patients ont été hospitalisés dans la clinique, 17.451 examens médicaux, 3.396 chirurgies dentaires, 5.328 examens radios et de 25.859 consultations médicales.»

L’organisation de cette journée a pour but de vulgariser les activités assurées au niveau de la clinique de Bou Ismail et mettre en évidence son évolution qu’elle connaît depuis 30 ans en matière de chirurgie cardiaque infantile et de dresser le bilan de son développement en matière de chirurgie pédiatrique. L’événement, vise également la mise à niveau des connaissances des médecins de la CNAS et l’échange d’expériences entre les professionnels de la santé.

Aussi, l'organisation de cette journée s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2019 de la CNAS, basé principalement sur l'amélioration continue de la qualité de prise en charge des assurés sociaux et de leurs ayants droit.

La manifestation connaîtra plusieurs interventions dispensées par les médecins de la clinique de Bou Ismail, et des professeurs et médecins spécialisés en chirurgie cardiaque de divers CHU. Deux ateliers seront organisés, le premier, sur l’imagerie par ultrason en cardiologie pédiatrique/technique de Rashkind). Le deuxième abordera le sujet de l’oxygénation par membrane extracorporelle.

De son côté, le directeur de la CMCI, Hocine Belkacem a déclaré que «la clinique est la seule structure publique en Algérie spécialisée en chirurgie cardiaque infantile, elle reçoit tous les malades cardiopathes venant de l’ensemble des 48 wilayas».

M. Belkacem a expliqué que «l’année dernière, plus de 17.000 enfants qui ont été consultés au niveau de la clinique dont une partie a été pris en charge». Cette position prépondérante en chirurgie cardiaque infantile l’oblige à se doter de tous les moyens et modes de gestion moderne, lui garantissant cette place de référence en la matière.

En 1982, elle a été convertie en Clinique médico-chirurgicale infantile (CMCI). En 1986, a eu lieu la première intervention chirurgicale à cœur ouvert réalisée par l’équipe du Pr M. O. Hamladji.

La clinique dispose de 12 logements d’astreinte pour médecins, 3 blocs d’immeubles pour logements de fonction, un centre d’accueil et d’hébergement des parents des malades de 32 lits et un cyber espace pour les enfants hospitalisés.



Un centre d’accueil pour les parents d’enfants malades



Étant la seule structure publique spécialisée en chirurgie cardiaque infantile, la CMCI reçoit les malades de l’ensemble du territoire national, elle s’est retrouvé confrontée au désarroi des parents dont l’enfant est hospitalisé, et qui se retrouvaient livrés à eux-mêmes et sans aucun moyen d’hébergement, la CNAS a réalisé un centre d’accueil des parents d’enfants malades, qui demeure la seule structure de référence nationale, leurs offrant un moyen d’hébergement et de restauration, afin de leur permettre de rester à proximité durant l’hospitalisation de leurs enfants.

Mise en place d’une cellule d’écoute et de communication : cette structure assure l’accompagnement des parents des enfants malades, leur orientation, ainsi que la prise en charge de leurs réclamations ou renseignement.

Dès son admission, outre la prise en charge médicale (examens, bilans…) le malade est suivi par une psychologue qui va l'accompagner tout au long de son séjour, et le préparer, ainsi que ses parents, à l’intervention chirurgicale. Cet accompagnement permettra surtout l’adaptation émotionnelle et sociale des malades après l’intervention.

Des cours de soutien sont prodigués aux enfants en âge de scolarité chaque bloc d’hospitalisation est doté d’une salle d’animation, avec des activités manuelles et récréatives (clowns, spectacles, fêtes d’anniversaire, religieuses….)

Il est à signaler que la CMCI a connu un saut qualitatif important au cours de ces dernières années par l’augmentation des actes chirurgicaux, la prise en charge des petits poids, meilleure maîtrise et développement de nouvelles techniques chirurgicales (stages à l’étranger, formations locales sur site avec équipes étrangères...), l’introduction de nouveaux protocoles de soins, l’introduction des cathétérismes interventionnels comme moyens thérapeutiques (CIA – CIV – PCA – RP..). La maîtrise et l’amélioration de la prise en charge des cardiopathies congénitales qui a permis d‘atteindre les objectifs assignés par la CNAS, à savoir la maîtrise des coûts et la réduction des transferts à l’étranger.

Il est attendu que la première journée de la CMCI de Bou Ismail connaîtra, des discussions et un débat riches sur la chirurgie cardiaque en Algérie et les méthodes adéquat a son développement et d'assurer une couverture sociale efficace par la sécurité sociale, en présence des médias.

Wassila Benhamed