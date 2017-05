M. Zouaoui Benhamadi reçoit une délégation d’observateurs de l’UE : Les élections au centre des entretiens

Le président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), Zouaoui Benhamadi, a reçu hier à Alger, une délégation d’observateurs de l’Union européenne.

En marge de la rencontre, le président de l’ARAV a déclaré à la presse : «que cette réunion avec la délégation des observateurs de l’Union européenne est la continuité des réunions faites au cours de cette semaine, dont la délégation des observateurs de l’Union africaine et la délégation des observateurs de la ligue arabe», il précisera que cette fois-ci, avec la délégation de l’Union européenne des observateurs des législatives prochaines «nous avons discuté avec ces responsables sur les différents aspects des élections».

Il a ajouté que la mission consiste à accompagner et d’être proches pour que «cette mission pour ces élections se passe dans de très bonnes conditions».



« Nous avons enregistré deux dépassements »



Après avoir précisé que l'ARAV avait rappelé que les chaînes de télévision et de radio, publiques et privées, étaient interdites de couvrir la campagne électorale des législatives du 4 mai «sous quelque forme que ce soit» au-delà de sa période légale, qui a pris fin dimanche à minuit.

Le premier responsable de l’ARAV a profité de cette occasion devant la presse pour dire que nous avons enregistré deux dépassements, dont la déclaration qui a été faite à travers l’une des chaines satellitaires algériennes, en précisant qu’il a pris contact avec le président du groupe concerné pour lui faire part de la «gravité» de l'infraction commise par la chaîne concernée dans son journal télévisé de 19 h en version française».

En revanche, M. Benhamadi a ajouté que la direction de la chaîne «a reconnu sa faute et s'est engagée à réagir immédiatement, comme elle a présenté ses excuses à l'ouverture de son journal télévisé principal de 20h30 et y a annoncé des mesures qu'elle prendra par la suite».

Hichem Hamza