« Hatchback Hyundai » fabriquée à Tiaret : Présentation de la première voiture

La première voiture de modèle «Hatchback Hyundai», produite au complexe de Tiaret, dans le cadre du partenariat avec le groupe Tahkout, a été exposée, lundi, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale du travail, en présence des ministres du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi, et de la Culture, et des Relations avec le Parlement par intérim, Azzeddine Mihoubi. Ce véhicule, qui s’ajoute à la série produite par le complexe Hyundai de Tiaret, se caractérise par sa robustesse (107 chevaux et 1.4 essence) et est doté de hautes technologies (téléphone portable, antibrouillard et autres), selon le directeur de Hyundai Algérie, Brahim Smaili. Le même responsable a annoncé que 500 unités de cette marque, fabriquées dans ce complexe, seront sur le marché algérien, ajoutant que le complexe produit d’autres modèles, à l’instar de Hyundai I10, Accent, Tucson, Creta et Santa Fe. L’usine produira prochainement un véhicule Accent algérien à cent pour cent, a-t-on souligné. La production de véhicules de marque Hyundai a été lancée dans ce complexe, le 1er novembre dernier, pour un investissement de 250 millions de dollars et une capacité de production de 30.000 véhicules/an, dans une première étape, pour atteindre 200.000 véhicules/an après cinq années, a-t-on indiqué. En visitant ce complexe, situé dans la zone industrielle de Zaâroura, au chef-lieu de wilaya, Mohamed El-Ghazi a insisté sur l’importance des industries mécaniques de Tiaret générant de l'emploi, tout en exhortant les jeunes à créer des petites et moyennes entreprises de sous-traitance à l’industrie mécanique. Le ministre a ajouté que l’émergence des entreprises et jeunes entrepreneurs dans la sous-traitance ouvrira le champ pour accéder à des marchés étrangers dans le domaine des industries mécaniques. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El- Ghazi, le ministre de la Culture et des Relations avec le Parlement par intérim, Azzeddine Mihoubi, et le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens, Abdelmadjid Sidi-Saïd, ont présidé les festivités officielles de célébration de la Journée internationale du travail, abritées par la wilaya de Tiaret.