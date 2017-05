Complexe gazier de Tiguentourine à Illizi : Remise en service du train N-3

Le ministre de l’Énergie, ministre des Ressources en eau et de l’Environnement par intérim, Noureddine Boutarfa, a présidé lundi l’opération de remise en service du train N-3 du complexe gazier de Tiguentourine (Illizi). Cette remise en service intervient après achèvement des travaux d’entretien suite à la dégradation subie au site, lors d’une attaque terroriste perpétrée le 16 janvier 2013. Le ministre de l’Énergie a, dans un point de presse, affirmé que le complexe gazier de Tiguentourine (dans la région d’In-Amenas) assure une production annuelle gazière de 25 milliards m3, soit 35% de la production nationale, et dont une partie est exploitée dans la production de l’électricité pour satisfaire la demande intérieure. Cette installation gazière assure également une production de 9 milliards m3 de GPL. Des explications sur les différentes activités de cette usine ont été fournies à la délégation ministérielle. Pour M. Boutarfa, la remise en service de cette installation gazière, qui vient à point nommé, permettra d’accroître la production de gaz naturel et de l’exporter comme tel vers l’Italie et l’Espagne, mais aussi comme GPL. Le ministre de l’Énergie a procédé, à l’entame de sa tournée de travail dans cette wilaya, au dépôt d’une gerbe de fleurs à la mémoire des victimes de l’attaque terroriste contre ce site gazier, en janvier 2013. Il a, en outre, mis en service, à In-Amenas, une centrale électrique (avec turbines à gaz), d’une capacité de 30 mégawatts destinée à couvrir les besoins de la ville d’In-Amenas (240 km d’Illizi) et des zones environnantes.