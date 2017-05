Notre forum économie,Le DG de l’Institut National de Normalisation : « La certification halal obligatoire à partir de juin »

Le directeur général de l’Institut national de la normalisation a annoncé, hier au Forum Économie d’El Moudjahid, que les dispositions de l’arrêté interministériel fixant les conditions et les modalités d'apposition de la mention «halal» pour les denrées alimentaires concernées, publié dans le Journal officiel n° 70, au mois de janvier dernier, entreront en vigueur au mois de juin prochain. Le délai de 6 mois fixé par l’arrêté étant expiré.

L’apposition de la mention «halal» sur les denrées alimentaires, a constitué l’essentiel de la conférence du directeur général de l’IANOR, Djamel Hales, invité du Forum Economie d’El Moudjahid. Si la certification pour certains produits et pour les processus de fabrication est volontaire, la certification «hallal» est devenue obligatoire en Algérie, par un arrêté interministériel. C’est l'Institut algérien de normalisation (IANOR) qui a été chargé de la détermination de ses caractéristiques, de son identification ainsi que des conditions de son octroi comme stipulé par l'arrêté signé par les ministres, respectivement, du Commerce, de l'Industrie, de l'Agriculture, des Affaires religieuses et de la Santé. Les conditions et les modalités de son apposition sont fixées par ce texte juridique, qui a donné un délai de 6 mois pour se conformer à la loi. Aussi, son application débutera, selon le DG de l’IANOR, d’une manière graduelle à partir du mois de juin prochain. La liste des denrées alimentaires concernées sera établie très prochainement par la Commission national de suivi de la certification et du marquage «halal». Cette instance présidée par le ministère de Commerce, a précisé l’intervenant. Outre le ministère du Commerce, ce comité est composé des ministères, respectivement, de l’Agriculture, de l’Industrie, de la Santé et des Affaires religieuses, ainsi que d'organismes et établissements publics (Haut conseil islamique, Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, Institut Pasteur d’Algérie...). La mission principale de cette commission est d’examiner et de donner un avis sur les procédures de certification «halal» ainsi que la réglementation applicable en matière des denrées alimentaires «halal». Les produits importés ne sont pas épargnés. Pour cette catégorie, le certificat de conformité «halal» doit être délivré par des organismes habilités dans leur pays d'origine connus et reconnus par la commission de suivi de la certification et du marquage «halal». Pour M. Hales, cette liste concernera progressivement tous les produits importés et ceux fabriqués localement, dont les intrants sont importés. Elle sera également généralisée à d’autres produits qui nécessitent la mention «halal» pour une éventuelle exportation vers des pays musulmans. Selon le premier responsable de l’IANOR actuellement, l'Algérie ne peut pas exporter ses produits vers certains pays musulmans comme la Malaisie et l'Arabie Saoudite, faute d'absence d'une certification «halal».

C’est dans ce contexte que l’Algérie, a mis en place un dispositif juridique pour introduire rapidement cette mention et compte signer des accords de «reconnaissance mutuelle» de la certification «halal» avec des pays musulmans afin de permettre aux produits algériens de pénétrer leurs marchés. Après l'application de cette norme, «aucun produit importé ou fabriqué localement ne sera commercialisé sur le territoire national s'il n’est pas conforme au référentiel «halal». Par ailleurs, M. Hales a annoncé la généralisation prochaine de la certification obligatoire à d'autres produits qui touchent à la santé et à la sécurité des personnes à travers une réglementation technique. A cet effet, a-t-il fait savoir, un grand nombre de normes seront obligatoires pour les produits nationaux et importés. Le directeur général de L’IANOR, est également revenu sur L’ISO 26.000, qui concerne la responsabilité sociétale. Le programme élaboré avec l’Union Européenne, a démarré au mois de janvier dernier et concerne 15 entreprises (publiques et privées) et 3 communes ( El Mouradia, Bordj Ghedir, et Ghellassa). Les grands axes de ce programme portent sur la formation de 10 experts, qui auront pour charge l’accompagnement des entreprises, ainsi que l’élaboration d’un guide d’évaluation. Pour rappel, ce programme de formation vise à renforcer les capacités des institutions algériennes en matière de gestion et de la pratique de la responsabilité sociétale dans différents domaines dont ceux de la gouvernance économique et sociale, de la protection de l’environnement et des droits de l’homme, et ce, selon des normes internationales. Enfin, l’invité du Forum Economie, a expliqué, que la certification a une durée de vie de trois ans et peut être retirée à tout moment. Le conférencier a ajouté, que des contrôles inopinés sont effectués, suivis parfois par des rappels à l’ordre. Un seul retrait de certification a été effectué par l’IANOR, toutefois Djamel Hales a refusé de donner le nom de l’entreprise. En conclusion, le directeur général de l’IANOR dira que «l’ensemble des produits importés doivent faire l’objet d’une certification obligatoire».

Nora Chergui