Avis d’élécteurs, Santé : Un maigre programme

La santé n’a pas de prix et partant de ce principe, les partis politiques doivent élaborer un véritable programme afin de convaincre et rendre confiance aux citoyens. Hélas ce n’est pas le cas.

Le président du Conseil de l’ordre des médecins, le docteur Mohamed Bekkat Berkani, qui nous a reçu dans son bureau, nous a déclaré que «les programmes des partis politiques sont copiés-collés dans la mesure où ils se ressemblent. Certes ils parlent de prévention et d’amélioration de l’accès aux soins mais ils ne disent pas de quelle manière. Il faut dire la vérité aux Algériens» Le Dr. Bekkat Berkani a indiqué qu’«il y a un certain nombre de problèmes conjoncturels qui se posent actuellement malgré tous les efforts qu’a fait l’Etat, en particulier dans le secteur public qui doivent trouver leur solution dans un programme politique à court terme.»

Le médecin a cité le problème de financement de structures publiques qui va se poser. «Si on veut maintenir ou alors améliorer l’accès et la qualité des soins et la façon de la prise en charge des malades, la question qui se pose est comment l’hôpital public — qui a une dotation de plus en plus faible pour les budgets de fonctionnement et d’équipement — peut-il s’en sortir pour trouver les sources de financement. Premièrement c’est la sécurité sociale qui doit absolument, avec les pouvoirs publics chargés de la santé, aller vers la contractualisation, c'est-à-dire de donner des dotations, structure par structure en fonction de ses rendements, ce qui donnera des services des hôpitaux qui vont émerger par rapport à d’autres et c’est la responsabilité de l’Etat, à savoir, le ministère de la Santé, qui est chargé de remettre à niveau les services qui ne donnent pas de bons rendements et pourquoi ne pas chercher d’autres sources de financement ? », a expliqué Dr. Bekkat Berkani avant d’ajouter : « Aussi décentraliser la prise de décision, par exemple, il y a, comme cela a été fait dans certains pays, des hôpitaux qui ne donnent plus un maximum de rendement, qui sont pratiquement à l’abandon, alors l’Etat prend la décision de les vendre au privé, ça fera une rentrée d’argent. Il y a aussi le secteur privé, la sécurité sociale doit absolument faire des conventions avec le secteur privé. Actuellement les conventions sont seulement dans la chirurgie cardiaque et l’hémodialyse, il faudrait que la sécurité sociale prenne son bâton de pèlerin dans la mesure où il y a des cliniques privées qui peuvent remplir les cahiers de charge et donner un rendement suffisant, elle doit signer des conventions avec ses structures privées et permettre aux malades de se soigner. La sécurité sociale doit dépendre du ministère de la Santé et non du Travail. Il faut également revoir la loi sanitaire, elle mérite une deuxième lecture profonde, car elle a été bâclée !» De leur côté, l'Association algérienne de solidarité avec les malades respiratoires (Asmaresp) et l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger ont appelé les partis politiques à connaître le volet santé des Algériens et prendre aux sérieux leurs préoccupations. Il ne suffit pas de dire que la santé est importante... il faut agir.

Le président Asmaresp, Rachid Sadaoui, a déclaré qu’il était très déçu du programme des partis car ils ne parlent pas des problèmes de santé des Algériens. Les Algériens attendent beaucoup en matière de santé. Les malades souffrants d’insuffisance respiratoires sont renvoyés chez eux sans aucun accompagnement ni côté santé ni côté sécurité sociale. Les partis doivent se prononcer de ce côté. La Constitution a consacré la gratuité des soins pour tous les citoyens algériens, malheureusement sur le terrain ce n’est pas le cas. Souvent les gens démunies sont dirigés vers le privé pour se soigner. Aussi avec la prise en charge en matière de sécurité sociale, depuis l’installation du tarif de référence les gens se soignent moins.» Fayçal Ouhadda a quant à lui estimé que «la commission chargée de la santé dans l’Assemblée doit connaître tous les problèmes qui touchent le secteur de la santé et trouver des solutions pérennes pour les malades. Aussi il faut organiser des rencontres avec les associations et connaître les préoccupations des malades.»

Wassila Benhamed