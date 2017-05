Sud : Le vote se poursuit dans les bureaux itinérants

Les opérations de vote se poursuivaient, hier, pour la deuxième journée consécutive, dans les bureaux itinérants mobilisés par l’administration pour aller à la rencontre des populations nomades et de localités enclavées, à travers certaines wilayas du Sud du pays.

Les électeurs continuent à affluer dans ces bureaux itinérants, où le vote est avancé réglementairement de 72 heures et sillonnant certaines communes des wilayas de Ouargla, Bechar, Illizi, Tindouf et Tamanrasset, pour accomplir leur droit électoral et choisir leurs représentants à la future composante de l’APN. L’Administration a mobilisé les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’opération électorale dans ces bureaux itinérants où le vote se poursuivra jusqu’au jour du scrutin. Dans le même cadre électoral, le vote a débuté mardi matin, soit avancé réglementairement de 48 heures, pour certains bureaux itinérants désignés dans les wilayas d’El-Oued et Adrar. L’opération concerne 11 bureaux itinérants dans la wilaya d’Adrar avec un électorat de 8.524 inscrits sur leurs listes, dont deux bureaux dans la daïra de Tsabit prévus pour les communes de Sebaâ (637 inscrits) et Tsabit (975 inscrits), selon la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya. Les neuf autres bureaux sont déployés dans la wilaya déléguée (frontalière) de Bordj Badji Mokhtar, soit deux bureaux dans la commune de Timiaouine (1.737 inscrits) et sept dans celle de Bordj Badji Mokhtar (5.275 inscrits), pour permettre aux électeurs de choisir, parmi les 18 listes de candidats en lice (dont 3 d’indépendants), leurs quatre représentants à l’APN.

La wilaya d’Adrar compte un électorat de 234.788 inscrits répartis sur 157 centres électoraux coiffant 518 bureaux de vote, dont 48 itinérants. Dans la wilaya d’El-Oued, le vote a également débuté mardi dans six bureaux de vote itinérants, déployés à travers les communes de la bande frontalière, à savoir Taleb-Larbi, Douar El-Ma et Ben-Guecha, selon les services de la DRAG. Dix-huit listes de candidats, 15 listes partisanes et 3 listes d’indépendants sont en lice à ces élections législatives pour glaner les voix des 317.908 électeurs de la wilaya d’El-Oued, répartis sur 18 centres électoraux et 682 bureaux de vote, dont 17 itinérants.

Pour ce qui concerne les opérations électorales avancées réglementairement de 24 heures, les votes débuteront aujourd’hui, pour certains bureaux itinérants dans les wilayas d’Adrar, El-Oued et Laghouat, selon les services de la DRAG de ces wilayas. Les opérations de vote se déroulent en présence d’observateurs de partis et de représentants de la Haute instance indépendante de surveillance des élections.