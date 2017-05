Dans la lucarne : Le PAC et les autres

Dans la Ligue 2, en haut du classement général, on peut dire qu'il n'y a plus de suspense, puisque les trois clubs qui accèdent sont connus. En effet, les trois équipes qui montent en Ligue1 sont : le PAC, l'USM Blida et l'US Biskra. Il s'agit même d'une première pour cette dernière équipe. Ce qu'il faudra retenir, c'est que le PAC a reçu son trophée une journée avant la fin du championnat de cette division. On peut dire que c'est la première fois qu'on offre un trophée à une équipe de Ligue 2 et qu'on le fasse avec faste. La saison écoulée le champion de cette division n'avait rien eu. On ne sait pas pourquoi cette fois-ci, on s'est empressé de le faire avant terme. Selon certains observateurs, c'est à cause du fait que le président de la FAF et aussi celui du PAC. D'où cet intérêt soudain pour cette équipe qui, faut-il le répéter, n'a pas usurpé son succès. Comme dit l'adage, on ne peut être bien servi que par soi-même. On savait tous comment cette équipe du PAC, avec l'arrivée de Zetchi à la tête de la FAF le 20 mars dernier, est en train de bénéficier d'un intérêt particulier alors que tout le monde n'ignore pas qu'elle ne joue pas sur son terrain, mais aussi que ses supporters se comptent sur les doigts d'une seule main. Cela, cependant, sous la houlette de son président Zetchi, ne l'avait pas empêché de faire du bon travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui non-seulement son équipe a accédé en Ligue1, mais aussi ses joueurs ont été choisi en grand nombre par le coach des olympiques qui vont participer aux jeux de la Solidarité Islamique à Bakou (Azerbaïdjan). A l'exception des joueurs de l'USMA, qui sont eux aussi nombreux, les autres clubs ne peuvent dépasser un ou deux représentants. Un changement assez net, puisque, on ne choisit pas comme l'on veut et on oublie les joueurs du PAC. Le renouveau de notre football, c'est déjà à ce niveau. C'est-à-dire qu'il ne faudra plus s'étonner de voir les joueurs du PAC "truster" la plupart de nos sélections nationales. Certes, à priori, cela pose un problème de probité par rapport aux joueurs des autres clubs, mais le "produit du PAC" est, apparemment de bonne qualité. Et Zetchi va certainement assurer sa promotion comme un Label de qualité presque une "marque déposée". Ce qui va l'aider, c'est que tout le monde fait aujourd'hui, avec faste et ferveur, sa publicité. On ne jure que par lui et ses joueurs, qui sont bien formés, dit-on, dans son Académie. Tant mieux pour lui ! C'est déjà là une première revanche sur le président sortant qui n'a pas voulu briguer un autre mandat. Avant son intronisation à la tête de la FAF, ses joueurs étaient presque non-recommandables. Aujourd’hui, ils sont partout. Ils sont même transférables à l’étranger. C’est le cas du joueur Meziani qui est convoité par Rennes (Ligue1 française). Ce qui vient de se passer avec l’octroi du trophée au PAC avant terme, nous rappelle le cas du MCA en 2010 lorsqu’il avait remporté le titre de champion d’Algérie. Eh bien, il a eu du mal à l’obtenir pour des malentendus manifestes avec la LFP de Kerbadj. Plus d’une année après il arrive à l’obtenir, mais dans la discrétion la plus totale. L’argent qui revient au MCA pour le trophée lui a été donné presque en catimini. Seule l’ESS, lorsqu’elle a remporté le championnat d’Algérie, a été aussitôt récompensée. Ce qu’il faudra retenir avec cette histoire d’octroi rapide de trophée, c’est qu’on le fasse de la même manière pour tous les champions. On ne doit pas adopter une position sélective entre les uns et les autres. C'est-à-dire les copains d’abord, les autres après, on verra !

Hamid Gharbi