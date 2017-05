FIFA : 14 décisions contre des clubs de Ligue 1

Quatorze décisions contre les clubs de Ligue 1 algérienne ont été prises par la Fédération internationale de football (FIFA), révèle hier la première structure footballistique nationale sur son site web officiel au surlendemain de la réunion de son bureau fédéral. Ces décisions font suite aux plaintes déposées, notamment par des joueurs et entraîneurs étrangers au niveau de l'instance planétaire pour n'avoir pas été régularisés. Cette situation avait poussé l'ex-bureau fédéral, que présidait Mohamed Raouraoua, à interdire, depuis janvier 2016, le recrutement des joueurs étrangers dans le championnat national. Les litiges financiers clubs-joueurs et entraîneurs persistent également sur le plan local. Ainsi, entre la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017, 24 dossiers ont été reçus par la Chambre de Résolution des Litiges (CRL), dont 11 de Ligue 1 et 13 de Ligue 2, note la FAF, précisant au passage que la CRL en a tranché en faveur "de 4 joueurs, 2 entraîneurs et 3 clubs".