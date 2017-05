MCO : Jean-Michel Cavalli reprend les rênes

C’est un choix pour le moins surprenant que vient de prendre le président du MCO, Ahmed Belhadj, à six journées de la fin du championnat de la Ligue 1. Vingt-quatre heures à peine après avoir mis fin aux fonctions de Omar Belatoui et confié les destinées de la barre technique à celui qui fut son assistant, en l’occurrence Mechri Bachir, il prend tout son monde à contre-pied en faisant revenir… Jean-Michel Cavalli. L’ancien sélectionneur national, dont le passage au club d’El Hamri a fini en queue de poisson la saison dernière, est officiellement nommé nouvel entraîneur jusqu’à la fin de la saison avec la possibilité d’être reconduit la saison prochaine. Hors course en championnat après une série de sept matches sans victoire, le MCO aura à finir sans pression une saison à mettre aux oubliettes. Leader durant tout l’automne, le club oranais est complètement passé à côté durant la phase retour, en se laissant entraîner dans une dégringolade aussi phénoménale qu’inexplicable.

En réalité, le retour de Jean-Michel Cavalli était dans l’air du temps depuis plusieurs semaines déjà. Bien avant que Baba n’ait pris la décision de se séparer de Belatoui, une rumeur faisant état d’une rencontre entre le président du MCO et le technicien français au cours d’une soirée à Oran, a circulé comme une traînée de poudre, alors. Omar Belatoui avait déjà démissionné une première fois, il y a deux mois et avait été remplacé illico par Mohamed Henkouche, mais l’arrivée de ce dernier a vite fait d’être compromise en raison d’un problème administratif.

Dans l’embarras, Baba avait rappelé Belatoui. Mais ce n’était que partie remise.

Amar B.