Ligue 1 : une cellule de réflexion pour le calendrier de fin de saison

Le Bureau fédéral de la fédération algérienne de football (FAF) a décidé de mettre en place une cellule de réflexion pour établir un calendrier de fin de saison qui "préservera l’éthique sportive", a annoncé l'instance fédérale. Cette même cellule de réflexion se penchera également sur la préparation de la saison prochaine : date de la reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, statut du joueur amateur, tranche d’âge pour les catégories jeunes et situation financière des clubs professionnels, précise la même source. Le championnat de Ligue 1 a connu des perturbations, notamment depuis le début de la phase retour, qui ont précipité l'arrêt de la compétition en mars dernier pour l'épuration des matchs en retard. Le championnat reprendra ses droits samedi et dimanche prochains avec le déroulement de la 25e journée. Le secrétaire général de Ligue de football professionnel (LFP) Faouzi Guellil a proposé un calendrier avec la programmation d’au moins une journée de championnat durant le mois sacré de Ramadhan "afin de préserver la santé des joueurs vu que certains clubs ne disposent pas d’éclairage dans leurs stades". Par ailleurs, le secrétaire général de la LFP a déploré l’absence de volonté de la part de la majorité des clubs concernant leur situation vis-à-vis de la Caisse Nationale des Assurances sociales des Travailleurs salariés (CNAS) puisque trois clubs uniquement sont à jour. Le Bureau fédéral s’est dit décidé d’assainir une fois pour toutes la situation des clubs vis-à-vis de la CNAS. A cet effet, une réunion CNAS-FAF-LFP aura lieu bientôt pour trouver une solution à ce problème qui dure depuis plusieurs années. Le Bureau fédéral est prêt à retenir l’argent des clubs (droits télé notamment) pour payer la CNAS, souligne la FAF.