Direction technique nationale : Création à moyen terme d’écoles de développement

Des écoles de développement de football seront créées "à moyen terme" en collaboration avec les établissements scolaires, les ligues et les clubs, a annoncé lundi dernier la fédération algérienne (FAF). Ces écoles qui seront mis en place par la Direction technique nationale (DTN) de la FAF seront réservées pour les joueurs dont la tranche d’âge oscille entre 7 à 10 ans, précise la même source.

Réuni dimanche soir, le Bureau fédéral de la FAF a souligné que la DTN aura trois axes de travail : la sélection, la formation et le développement. A cours terme, elle mettra en place les sélections nationales U17 et U20 en prévision des CAN 2019 et 2021, elle continuera la régularisation des licences FAF 1, 2 et 3 et CAF A, B et C tout en mettant en place un organigramme pour la DTN. La DTN, dirigée désormais par Fodil Tikanouine, s'occupera aussi de la formation des formateurs en programmant des stages permanents de recyclage et des formations spécialisées pour les gardiens de but, les préparateurs physiques, les entraîneurs individuels et les entraîneurs de Futsal, conclut la FAF.