Agir ensemble

Le Premier ministre qui n’est pas candidat aux législatives ni aucun de ses ministres d’ailleurs puisque ceux qui le sont, ont abandonné momentanément leur charge durant la campagne électorale, dans le respect des lois de la République, a multiplié ses sorties sur le terrain en sillonnant plusieurs wilayas, de l’Est à l’Ouest et du Nord au Sud. Il inaugure des réalisations, pose la première pierre de nouveaux chantiers, encourage les agriculteurs et les industriels, stimule la recherche et l’innovation, rappelle nos atouts tout en identifiant nos manques et nos fragilités, va à la rencontre de la société civile et notamment des jeunes, pour leur dire avec toute la franchise — qui est un trait de son caractère, le réalisme de son discours, son pragmatisme comme démarche — que la crise à laquelle nous sommes confrontés depuis la chute brutale du prix du pétrole sur le marché mondial et qui s’est traduite par une réduction drastique de nos ressources financières, nous sommes en mesure de la surmonter. Mieux notre ambition est d’être, à moyen terme, parmi les pays émergeants, ceux qui sont susceptibles de ne plus se confiner dans des seconds rôles dans l’économie mondiale mais de tenir une place honorable.

Dans tous ses déplacements, à l’intérieur comme à l’extérieur, il se conforme aux orientations du Président de la République et traduit sur le terrain son programme. Le message qu’il délivre à chacune de ses sorties, dans les wilayas du pays ou dans des rencontres avec les partenaires socio-économiques nationaux ou étrangers, son message est d’une grande clarté : l’Algérie, malgré la difficulté du contexte économique et l’environnement régional et international troublé, dispose d’une vision, d’une stratégie et d’une politique, jouit de la stabilité et de la sécurité, une denrée bien rare de nos jours, et qu’elle ne cesse d’avancer à la fois sur le front du développement économique et de l’amélioration de son édifice institutionnel résolument démocratique. S’il est évident que sans la sécurité et la stabilité on ne peut même pas parler d’un quelconque développement et que notre pays a payé le prix cher pour les avoir et continue à payer pour les assurer, notamment grâce à une société qui a rejeté et rejette la violence en adoptant par voie référendaire la réconciliation nationale, grâce au dévouement de toutes les forces de sécurité et, à leur tête, l’Armée nationale populaire, c’est que la vision prospective du Président de la République lui a permis non seulement de demeurer debout mais de continuer à avancer en préservant sa souveraineté économique et politique. En préparant une économie de plus en plus diversifiée qui s’affranchirait progressivement des hydrocarbures pour à la fois répondre à une demande interne de plus en plus expansive et accéder à un marché extérieur certes un processus délicat mais non sans perspective grâce, entre autres, à des partenariats tout aussi diversifiés, il est non seulement possible mais impératif d’aller vers cette ambition, au demeurant à notre portée, à la seule condition d’y aller et d’agir ensemble, dans la vigilance, la confiance et la sérénité.

Cherif Jalil