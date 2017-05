Modernisation de la protection civile : Formation en plongée subaquatique

La Direction générale de la Protection civile a organisé, au complexe de La Corne d'or de Tipasa, une cérémonie de clôture des stages de formation en plongée subaquatique. La cérémonie a été rehaussée par la présence du DG de la Protection civile, M. Mustapha Lahbiri, qui était accompagné du wali de Tipasa et des cadres centraux de la DGPC.

Il faut dire que cette formation, qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la saison estivale 2017, tend, en fait, à renforcer les capacités d’intervention en matière de plongée.

À retenir que pas moins de 100 plongeurs ont suivi, durant deux mois, soit huit semaines, une session de formation de Scaphandrier Autonome Léger (SAL). La session, qui a été encadrée par 50 formateurs professionnels dans le domaine, s’est déroulée au niveau des quatre centres de formation implantés à travers les directions de la Protection civile de Mostaganem, Tipasa, Boumerdès et à l’Unité d’instruction et d’intervention de Dar El-Beida. Les objectifs essentiels de cette action de formation sont l’organisation de la chaîne des secours à travers les plans d’eaux (mer, barrage, mare d’eau, retenue collinaire, etc.), et le renforcement des moyens opérationnels et du dispositif des plages durant la saison estivale. Ces plongeurs, une fois formés en spécialité de Scaphandrier Autonome Léger, apporteront, à n’en pas douter, un savoir-faire dans le domaine de sauvetage, notamment dans l’organisation des secours et prise en charge des victimes, particulièrement lors des catastrophes naturelles (inondation), ainsi que durant la période estivale, à travers les plans d’eau, un phénomène qui ne cesse de se généraliser à travers le territoire national, non sans provoquer des morts annuellement, souligne le communiqué parvenu à notre rédaction.

Il convient de rappeler, dans ce contexte, que chaque année, on déplore de décès de dizaines de personnes noyées, lors de la saison estivale. Lors de cette même période de l’année, les secouristes de la Protection civile arrivent à sauver d’une mort certaine des dizaines de milliers d’estivants. Il faut dire, en effet, que sans les interventions salutaires, des éléments de la Protection civile, les bilans annuels des victimes des dangers de la mer auraient été davantage plus lourds.

Il est à noter, dans ce cadre, que pas plus tard que le week-en dernier, les secours de la wilaya de Chlef et d’Aïn Témouchent, en coordination avec les services national des garde-côtes, ont procédé à une opération de sauvetage de 7 pêcheurs en difficulté en mer, 5 pêcheurs à bord d’une barque au large de la mer, à la commune de Béni Saf, et 2 pêcheurs coincés sur des rochers au large de la mer, à la plage dénommé Sour El- Hakem, commune d’Oued Goussine, daïra de Béni Haoua.

Durant cette même période, soit du 27 au 29 avril dernier, les plongeurs de la Protection civile sont intervenus pour le repêchage de cinq personnes décédées noyées dans des réserves d’eau, au niveau des wilayas des wilayas de Laghouat (1 personne âgée de 47 ans décédée noyée dans une mare d’eau dans la commune de Sidi Makhlouf), d’Aïn Defla (un enfant âgé de 5 ans, décédé noyé dans un puits au lieu-dit Lahraouat, commune de Tarik-Ibn- Ziad) , de Mascara (une personne âgée de 75 ans est décédée noyée dans un barrage situé à El-Fakeha, commune d’Oued Taria), de Chlef (une personne âgée de 21 ans, décédée noyée dans une mare d’eau située à El-Chouakria commune de Chlef), et au niveau de la wilaya d’Alger où un adolescent âgé de 16 ans est décédé noyé dans une mare d’eau, au lieu-dit Prise d’eau, commune d’El-Harrach.

Soraya Guemmouri