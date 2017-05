Campagne électorale : « Une ambiance saine » selon M. LOUH

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a affirmé, dimanche à Tlemcen, que la campagne électorale des législatives du 4 mai s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans une atmosphère démocratique compétitive saine.

Lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau siège du tribunal de Maghnia, dans le cadre de sa visite d’inspection dans la wilaya, Tayeb Louh a souligné que le pouvoir judiciaire est resté, durant ces journées de campagne électorale, confiné avec d’autres instances compétentes dans les limites de leurs compétence et prérogatives en veillant au «respect de la loi, l’intégrité de la campagne, sa sécurité de toute défaillance et confirmer que chaque parti en lice a bénéficié de tous les droits garantis par la loi». Le ministre a également salué l'«esprit de responsabilité et la promotion de l’exercice démocratique» par les candidats en lice et les médias au cours de cette campagne qui a permis à «tout porteur de programme d’exposer ses idées, ses visions devant les citoyens en toute liberté, sans contrainte aucune». M. Louh a ajouté que les prochaines élections législatives constituent «une étape importante et vitale dans le processus démocratique, ainsi qu'une valeur sûre en tant qu’étape des réformes initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au cours des dernières années». Par ailleurs, le ministre a abordé la situation générale que traverse le pays, affirmant que l’Algérie a recouvert sa sécurité et sa stabilité «sous la bonne gouvernance du Président de la République, après que la crise qu’a connue le pays la dernière décennie a failli le déstabiliser». Après avoir lancé un appel aux citoyens à participer massivement aux échéances prochaines, M. Louh a estimé qu’accomplir le devoir électoral est «une grande fidélité envers le pays et un moyen pour réaliser la prospérité, le progrès, la stabilité et la paix».

Par ailleurs, le ministre a inspecté, lors de cette visite, les tribunaux de Ghazaouet et d’Ouled Mimoun, où des explications lui ont été fournies sur le système de gestion électronique des documents, introduit dans le cadre de la modernisation du secteur. Les responsables de cette opération ont indiqué que le taux de numérisation a atteint 65% à la cour de Tlemcen, et 95% au tribunal d’Ouled Mimoun. (APS)