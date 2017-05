ARAV : « Pas de disfonctionnements majeurs »

Le président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), Zouaoui Benamadi, a reçu, dimanche à Alger, une délégation des observateurs de l'Union africaine conduite par son chef de mission, Deleita Mohamed. «Nous sommes en train de faire une tournée. Nous avons discuté avec les responsables de l'ARAV, pour pouvoir nous informer quelles sont les difficultés rencontrées et quels sont les moyens mis à leur disposition», a indiqué Deleita Mohamed, à la presse, au terme de ses entretiens avec M. Benamadi et les membres de l'ARAV.

Il a souligné qu'au dernier jour de la campagne, l'ARAV n'avait pas enregistré de «disfonctionnements majeurs», relevant n'avoir pas reçu de plaintes, même s' il y a eu une ou deux chaînes qui ont donné des informations qui n'étaient pas «précises et exactes». «On a préféré le contact direct avec ces chaînes, et ça s'est arrangé le même jour. Pour la suite, on a demandé aux médias audiovisuels de se conformer à la réglementation en vigueur», a-t-il dit.



Les chaînes de télévision et de radio interdites de couvrir la campagne durant les 3 jours de silence



«A trois jours du vote, l’Autorité de Régulation de l’Audiovisuel rappelle qu’il est interdit à toutes les chaînes de télévision et de radio, aussi bien publiques que privées, de continuer à couvrir la campagne électorale sous quelle que forme que ce soit, conformément aux articles 173, 174 et 181 de la loi organique n 16-10 du 25 août 2016, relative au régime électoral», précise la même source. A cet effet, l'ARAV invite tous les responsables des médias audiovisuels à «bannir, durant ces trois jours de silence, toute forme de propagande ou de couverture politique, toute diffusion d’émission directe, toute opération de sondage et toute publication de résultat avant la fermeture du dernier bureau de vote». D'autre part, l’ARAV considère que la campagne électorale s’est déroulée dans «le respect des lois de la République, ainsi que des recommandations formulées dans ses communiqués», relevant que «l’équité, la neutralité ont prévalu dans le contenu des programmes qui ont été diffusés depuis le début de la campagne à ce jour, et ce au nom du pluralisme des courants de pensée et d’opinion». (APS)