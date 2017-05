M. Derbal, président de la HIISE : « Les législatives seront crédibles et propres »

«La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) a reçu 190 saisines, au cours de la campagne électorale, pour les législatives du 4 mai prochain», a annoncé, hier, son président, M. Abdelouahab Derbal, sur les ondes de la radio nationale. Invité du Forum de la Chaîne I, le président de la HIISE a déploré le fait que «malheureusement, le déroulement de la campagne électorale n'a pas été sans incidents». Selon M. Derbal, «des candidats et des partis n'ont pas respecté les règles du jeu», révélant au passage avoir reçu, depuis l'installation de la HIISE, 287 saisines, dont 190 durant la campagne électorale. Pour sa part, son instance a adressé «435 notifications».

M. Derbal cite, entre autres exemples, l’affichage anarchique, l’exploitation illégale des espaces publics, la publication de publicité par un candidat dans les journaux, etc. Des dépassements ont également été commis par l’administration. Il a indiqué qu'ils se limitaient à 14 cas définis par la loi. 402 cas étaient relatifs à l'affichage anarchique, 3 autres à l'utilisation de lieux publics non autorisés et 53 à la dissimulation de photos des candidats et 6 autres à l'utilisation du discours politique dans des lieux de culte, a-t-il cité. «Cependant, ce nombre demeure insignifiant comparé au nombre important de partis politiques.» Le président de la HIISE a déploré le fait que certains partis et /ou candidats aient refusé, dans certains cas, de se soumettre à la loi, même après leur saisine. L’ancien ministre chargé des Relations avec le Parlement a affirmé que certains magistrats n’ont pas jugé utile de déclencher l’action publique après en avoir été saisis par la HIISE. Alors que la loi l’y autorise, y compris l’auto-saisine.

Cependant, le président de l’instance de surveillance des élections demeure positif et optimiste. «C’est une première expérience, dit-il, à travers laquelle nous avons fait des constats, comme les vides juridiques dans certains cas et l’expérience positive acquise par les partis politiques dans d’autres. Nous avons des proposition à faire, pour combler les insuffisances constatées, afin que les élections soient mieux organisées.» Le président de la HIISE cite, par exemple, les formulaires de collecte de signatures qui se ressemblent, alors qu’il serait plus judicieux, selon lui, d’opter pour les couleurs. «Cela permet de différencier les partis des indépendants et d’éviter l’achat des signatures. Le tribunal administratif, selon l’invité du Forum de la radio nationale, lorsqu’il est saisi en cas de refus d’une candidature, devrait statuer et dans la forme et dans le fond, et pas seulement dans la forme», dit-il.

En somme, Abdelouahab Derbal a estimé que la campagne s’est déroulée dans de bonnes conditions, et salué les partis qui ont appelé à un vote massif, «pour leurs candidats, mais surtout pour l’Algérie». C’est ce qu’il appelle avoir le sens des responsabilités.



« Un engagement constitutionnel »



Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelouahab Derbal, a affirmé, dimanche à Alger, que «la régularité des élections est un engagement constitutionnel qui incombe aux pouvoirs publics, à la HIISE et aux formations politiques». Dans une déclaration à la presse, à l'issue de l'audience qu'il a accordée à une délégation d'observateurs de la Ligue arabe, conduite par le secrétaire général adjoint, Saïd Abu Ali, M. Derbal a indiqué que «l'expérience de l'Algérie est avérée en la matière, notamment après les réformes constitutionnelles.

La régularité des élections n'est plus une revendication politique, mais plutôt une exigence et un engagement constitutionnels qui incombent au pouvoir, à la HIISE et aux formations politiques». «L'organisation des élections législatives du 4 mai se déroule dans le calme et la transparence, pour consacrer la légitimité qui est l'essence même de la Constitution algérienne», a-t-il expliqué, indiquant que le processus électoral avait été défini par les dispositions de la Constitution et les lois organiques. Le responsable de la HIISE a réaffirmé «sa pleine disponibilité à accorder toute l'aide nécessaire aux observateurs internationaux relevant de plusieurs organisations mondiales et régionales».

Pour sa part, M. Saïd Abu Ali a fait savoir que la délégation de la Ligue arabe était en Algérie, à l'invitation du gouvernement algérien, «pour participer à l'évaluation du processus électoral, à commencer par les préparatifs en faveur de la consolidation de la démocratie pour mieux répondre aux aspirations du peuple algérien», ajoutant que la mission de sa délégation était régie par «un mémorandum d'entente» entre l'Algérie et la Ligue arabe, et également par le «document de modernisation et de développement» approuvé, lors du sommet de la Ligue arabe tenu à Tunis en 2004. «Les législatives du 4 mai constituent un jalon supplémentaire dans la construction du processus démocratique que connaît l'Algérie», a souligné M. Saïd Abu Ali.

Salima Ettouahria