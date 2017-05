Célébration de la journée internationale des travailleurs à Tiaret : Soutenir l’industrie mécanique

Les cérémonies officielles marquant la Journée internationale des travailleurs ont débuté, hier à Tiaret, en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi, du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et du secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi-Saïd. La délégation officielle s’est rendue au carré des Martyrs, au chef-lieu de wilaya, pour se recueillir à la mémoire des chouhada.

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens, Abdelmadjid Sidi Said, a appelé à soutenir l’industrie mécanique dans cette wilaya par une main-d’œuvre qualifiée. Intervenant lors d’une visite du complexe de carrosseries industrielles de la SNVI d’Ain Bouchekif, Abdelmadjid Sidi Said a estimé que les investissements dans le domaine des industries mécaniques doivent être soutenus par une main-d’œuvre qualifiée dans ce domaine afin d’assurer la qualité. Il a insisté sur la nécessité de stabiliser la vocation de la wilaya de Tiaret liée à l’industrie mécanique, promettant aux travailleurs du complexe de porter à un haut niveau leurs doléances concernant l’autonomie de leur unité. Les travailleurs ont fait part, dans leurs interventions à cette occasion, des problèmes de gestion que rencontre leur unité, faute d’autonomie financière. Un exposé sur le complexe de carrosseries industrielles d’Ain Bouchekif relevant de la SNVI a été présenté, lors de cette visite, ainsi que des modèles de véhicules fabriqués localement. La délégation a visité les ateliers de production et a suivi un exposé sur les zones industrielles de Zaaroura et d’Ain Bouchekif. L’unité de carrosseries industrielles d’Aïn Bouchekif a bénéficié, l’année dernière, d’une subvention d’un milliard de dinars au titre de l’investissement pour la période 2016-2018, a-t-on appris de ses responsables qui ont souligné que ce montant s’inscrit dans le cadre du plan de développement de la SNVI. L’usine a élaboré un programme de production de 1.268 véhicules pour l’année 2017 avec la signature de contrats avec des clients privés et publics permettant de réaliser cette année un chiffre d’affaires de 558 millions de DA, dans le cadre de la diversification de sa gamme de produits et de l’élargissement de l’investissement.

La direction technique chargée de développer les produits a lancé une étude pour définir les différentes gammes prisées sur le marché national. L’unité d’Aïn Bouchekif a lancé sa production en 1982 avec un effectif de 243 travailleurs et d’une capacité productive de 8.940 véhicules, dont 6.960 portés et 1.980 tractés.

--------------//////////////////

M. Lakhdar Badreddine, membre de la direction du secrétariat de l’UGTA :

« Préserver les acquis »

L’Union générale des travailleurs algériens, à l’instar des autres organisations, célèbre, comme chaque année, la journée du 1er Mai. S’exprimant sur cet évènement, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale de la Chaîne III, Lakhdar Badreddine, membre de la direction du secrétariat de l’UGTA, a relevé l’impératif de protection des acquis du monde du travail. À ses yeux, l’évocation de la crise financière pour tenter de les remettre en cause sonne « faux ». Sur la baisse des prix du pétrole sur les marchés, le même responsable estime qu’il en découle une « crise financière ». Si ses répercussions sont certaines, l’Algérie, estime-t-il, dispose des moyens de faire face à « toutes les situations ». Afin de juguler les effets de cette baisse, la solution consisterait, selon lui, à cesser les importations de tous les articles fabriqués dans le pays et à inciter les entreprises à faire des efforts d’amélioration de la qualité de leurs productions et à augmenter leur productivité.

En présidant les travaux de la 20e réunion tripartite, M. Sellal a précisé que l’objectif du gouvernement est de réduire, à fin 2017, les importations à 30 milliards de dollars. Et d’ajouter : « La réduction des importations participe dans l’encouragement de la production nationale. » Enchaînant, le Premier ministre avait précisé que les efforts de rationalisation ont permis de ramener les importations de 66 milliards dollars, en 2014, à 35 milliards dollars, en 2016, mettant en évidence les avancées réalisées dans les industries mécanique et pharmaceutique. Dans cette perspective, le responsable de l’Ugta appelle les autorités à lever les entraves bloquant les actions des entreprises publiques qui « n’ont pas les coudées franches », du fait, dit-il, qu’elles ne sont pas libres d’imposer leur politique salariale, d’encadrement ou de maîtrise technologique. Le placement de l’entreprise au cœur de la politique gouvernementale, rappelons-le, a toujours été la revendication principale de l’Ugta.

M. Badreddine assure, d’autre part, qu’il n’existe nulle tentative de la part des pouvoirs publics de remettre en cause les acquis du monde ouvrier, pour lesquels, ajoute-t-il, « nous travaillons pour les améliorer », afin de préserver un pouvoir d’achat « souvent agressé par les spéculateurs ».

À propos de l’organisation du marché de la consommation, l’invité de la radio estime que l’État a la responsabilité de le réguler en revenant à l’ancien système de relations liant les producteurs et les consommateurs, en éliminant la faune des intermédiaires « devenus un danger pour la stabilité du pays ».

Fouad Irnatene

--------------//////////////////

BÉJAÏA

Conjuguer les efforts

Les travailleurs de la wilaya de Bejaia ont célébré hier, la fête du travail. Les autorités se sont rendues sur l’esplanade de la maison de la culture pour donner le coup d’envoi de la traditionnelle marche des facteurs. Une vingtaine de préposés de la poste, tenues de travail et cartables portés sur l’épaule, ont pris part à cette manifestation et ont sillonné la principale artère de la rue de la liberté jusqu’au siège de la recette principale, l’ancienne poste de la ville où une cérémonie de remise de prix aux lauréats a été organisée en cette occasion. Revoir de nouveau le facteur, ou le porteur de nouvelles, ce vieux métier qui commence à disparaître, après la mise en place de boîtes aux lettres au niveau des postes et à l’intégration des nouvelles technologies dans la communication au sein du secteur des postes, consistait à transmettre le courrier et mandats jusqu’au seuil des portes des maisons. Chaque matin les gens attendaient l’arrivée du facteur du quartier qui pourrait leur annoncer des nouvelles à travers des lettres ou simplement recevoir leurs mandats.

Au siège de l’Union de Wilaya de l’UGTA, une cérémonie de remise de cadeaux aux retraités a été organisée en présence des cadres de différents secteurs d’activités de la wilaya.

A cette occasion, le wali, Mohamed Hattab a appelé les travailleurs à redoubler d’efforts pour sortir la wilaya de la situation actuelle et du retard qui touche tous les secteurs. « Cette wilaya se distingue par sa culture et son histoire mais qui traîne dans le développement. Une wilaya qui peine à atteindre le taux national en gaz, qui est de 42% alors que les wilayas limitrophes ont dépassé les 90 %. Je vous interpelle à conjuguer les efforts pour sortir la wilaya de cette situation. » Quelque cinq mille travailleurs issus d’une vingtaine de wilayas ont pris part hier à une marche à l’appel des syndicats autonomes. Brandissant des banderoles, ils ont lancé des slogans pour l’amélioration des conditions de vie, pour l’égalité des droits des travailleurs et des salaires, sauver les entreprises en difficultés financières, garantir des salaires à tous les travailleurs.

M. Laouer

--------------//////////////////

MASCARA

Avec faste



La fête mondiale du travail a été célébrée à Mascara avec faste par les travailleurs. Les autorités locales se sont rendues au siège de l’UGTA de la wilaya pour ensuite se rendre ensemble à la place émir Abdelkader de Mascara afin de déposer une gerbe de fleurs et assister au lever des couleurs. Le chef de l’exécutif a fait une allocution pour féliciter l’ensemble des travailleurs à l’occasion de cette fête des travailleurs.

Le coup d’envoi de la marche des facteurs a été donné a partir de la place Mostefa Bentouhami, avant la visite de l’exposition sur l’emploi dans le hall de la maison de la culture Abi Ras Ennaciri et les travaux des artisans au niveau de la maison de l'artisanat et il a procédé a la distribution des cadeaux pour les retraités. Les autorités se sont rendus ensuite à l’unité des minoteries Béni Chougrane d'ERRIAD de Mascara avant de se rendre à la ville thermale de Bouhanifia pour inaugurer une station de service Naftal mise en service après les travaux de restauration et aménagement entrepris sur le site et la distribution de locaux professionnels aux artisans de la région pour la commémoration de cet événement de grande portée historique pour le monde du travail.

A. Ghomchi

--------------//////////////////

Oran

Entretenir le vivre ensemble



Comme chaque 1er mai, des dizaines de milliers d’Oranais ont participé, hier, à la grande balade urbaine qu’organise l’association Belhorizon depuis 2008. Une véritable fête populaire pendant laquelle les Oranais s’approprient les rues de la ville avec un parcours artistique et urbain. Cette année, la grande foule s’est rassemblée au square Port Saïd où des milliers de jeunes ont dansé sur les sonorités modernes de la musique oranaise. Une occasion en or pour fournir des séquences réelles de joie et de la fête à des producteurs de clip musicaux. C’est d’ailleurs l’idée qu’a eue le réalisateur du clip de la chanson « Venez danser le raï » interprétée par Yasmine Ammari qui, à son tour, a rejoint la fête. Pour les responsables de l’association Belhorizon, cette randonnée devenue une véritable fête populaire « est une occasion pour se réapproprier l’espace public et entretenir le vivre ensemble ». A savoir que ce nouveau rituel a remplacé à titre provisoire la spectaculaire randonnée de Santa Cruz. Le circuit qui a démarré à la place Port Said pour aboutir à la promenade Ibn Badis (ex-Létang) en passant par le grand boulevard Front de mer du centre-ville. Les Oranais participants à cette balade ont eu droit à de nombreuses surprises. En effet, outre les spectacles déambulatoires et les Street Art animés, entre autres par des artistes étrangers invités par l’institut français, le grand comédien Mohamed Yebdri a gratifié le public d’une belle improvisation en reprenant son passage d’une quinzaine de minutes de son spectacle « Stand up ». A leur tour, les enfants qui étaient accompagnés de leurs parents ont eu droit à des spectacles animés par le « Spiderman oranais » des clowns.

Amel Saher

--------------//////////////////

Accidents du travail

50.000 cas annuellement



« Quelque 50.000 accidents de travail sont enregistrés annuellement en Algérie », a indiqué, samedi dernier, à Alger, le chef de département et études des statistiques, à la direction de la prévention, à la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), Sara Zakane.

Lors d'une rencontre à l'occasion de la journée mondiale pour la Santé et la sécurité au travail, Mme Zakane a estimé qu’« une situation qui reste stable par rapport au nombre d'accidents enregistrés durant les dernières années, démontre l'efficacité des campagnes d'information et de sensibilisation et les moyens de préventions mis en place. »

De son côté, le chef de cabinet au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Nasreddine Bouguerra, a mis en exergue la volonté des pouvoirs publics de promouvoir la politique nationale de prévention des risques professionnels, en adoptant, notamment des instruments juridiques à travers la promulgation de nombreux textes à caractère législatif et réglementaire, relatifs à la prévention.

Il a rappelé que « l'investissement dans la prévention et l'amélioration des conditions de travail au niveau de l'entreprise, demeure une exigence primordiale dont l'impact serait grandement positif sur la productivité des travailleurs ainsi que sur la santé financière de l'entreprise, appelant les organismes employeurs à faire de la prévention une préoccupation permanente.»

Le spécialiste en matière de santé et sécurité au travail au Bureau international du travail à Alger, Halim Hamzaoui, a révélé qu'« actuellement 300 millions d'accidents en milieu du travail sont enregistrés dans le monde, et que 2,3 millions de salariés décèdent annuellement en raison du déficit de prévention des risques professionnels. Cependant, ces estimations ne reflètent que partiellement l'ampleur du problème et l'impact réel des accidents du travail et des maladies professionnelles sur les travailleurs, leurs familles et l'économie ».

Il a souligné également l’importance d'un système performant de recueil et d'analyse des données qui permet de mieux cerner l'impact de ces accidents par conséquent de mettre en place des politiques et stratégies efficaces.

L'Organisation internationale du travail (OIT) avait choisi la date du 28 avril journée mondiale pour la Santé et la sécurité au travail, placée cette année, sur le thème : « Optimiser la collecte et l'utilisation des données sur la sécurité et la santé au travail ».

Wassila Benhamed