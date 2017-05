M. Sellal à Sétif : « L’Algérie demeure debout et libre dans ses décisions »

De notre envoyé spécial Karim Aoudia

Une participation massive aux prochaines élections est la meilleure preuve, appuie le Premier ministre, pour honorer la mémoire de tous ceux qui ont souffert des affres du colonialisme et sacrifié leur vie pour la liberté.

Pour une mobilisation massive des citoyens « nationalistes et authentiques » ce jeudi 4 mai, c’est l’attente de vive voix exprimée dimanche dernier par le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile de Sétif, intervenue au terme de sa visite de travail et d’inspection dans la capitale des Hauts plateaux. Cette attente saura sans aucun doute se muer en réalité manifestement consacrée le jour « J », soit jeudi prochain.

Il en sera certainement de même dans les autres wilayas du Centre, de l’Ouest et du Sud ayant accueilli récemment le Premier ministre en compagnie d’une importante délégation gouvernementale, et où les populations respectives avaient surtout tenu à mettre en évidence l’importance que revêt le scrutin des législatives. A Sétif, métropole par excellence de l’Est algérien, dernière étape du périple du Premier ministre qui a accéléré, ces derniers temps la cadence de ses sorties sur le terrain, M. Sellal à réussi, haut la main, son plaidoyer portant sur les véritables enjeux de la prochaine élection. Preuve en est, le retour d’écho a été des plus favorables. Cela s’est vérifié, d’une part, du côté de la gent féminine que le Premier ministre a tenu à rencontrer au niveau de la salle omnisports 8-Mai-1945, et ce, en dépit d’un rythme plutôt marathonien qui a caractérisé sa visite à Sétif, mais aussi lors de sa seconde rencontre avec la société civile qu’a abrité le siège du Club des avocats, sis au chef-lieu de la wilaya.

Ici, le Premier ministre à exhorté l’assistance à accomplir son devoir électoral, à travers une participation massive aux législatives de ce jeudi. « Votre pays vous appelle de nouveau à manifester votre attachement à la ligne nationale authentique et réitérer votre fidélité au message des chouhada et des moudjahidine qui se sont sacrifiés pour nous », a déclaré M. Sellal.

Une mobilisation générale de la population pour le succès de cette élection est la meilleure preuve, appuie le Premier ministre pour « honorer la mémoire de tout jeune tué par le colonialisme, toute personne âgée humiliée et toute femme éplorée ». A l’instar des autres régions du pays, Sétif, une des wilayas de l’Est qui a vécu dans sa chair la terrible et criminelle répression coloniale du 8 mai 1945, longuement évoquée d’ailleurs par le Premier ministre, ne sait que trop bien de ce qui en est de l’ampleur des sacrifices consentis pour libérer le pays du joug du colonialisme.

Aussi, sous la gouvernance judicieuse du Président de la République, la capitale des Hauts plateaux a été au centre de profondes mutations qui lui ont permis d’accéder à des niveaux de progrès jamais consacrés depuis l’indépendance.



« Avec Bouteflika »



C’est dire que la capitale des Hauts plateaux est aujourd’hui « reconnaissante » des efforts consentis dans le cadre d’une dynamique socio-économique toujours de vigueur dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République. Par la voix de ses représentants, soit les membres de la société civile qui ont rencontré ce dimanche le Premier ministre, Sétif affirme rester fidèle au Président de la République. « Nous sommes avec le Président Bouteflika jusqu'à notre dernier souffle », a clamé une dame, intervenant lors de cette réunion. Successivement, d’autres représentants relevant aussi bien des structures des zaouïas, des organisations des commerçants, de la jeunesse, les syndicalistes locaux, l’association 8 mai 45, tous, ont mis en évidence la mobilisation de la population de Sétif de se rendre massivement aux urnes, jeudi prochain pour élire la future composante de l’APN.

En parlant des hauts faits historiques ayant marqué cette région, le Premier ministre a d’ailleurs appelé tout le peuple algérien à tirer les enseignements de mai 1945, en vue de sauvegarder, dit-il l'indépendance de l'Algérie et de poursuivre son édification, estimant important de participer massivement aux élections législatives du 4 mai prochain afin « de préserver la République algérienne à laquelle aspiraient les héros de la glorieuse génération de Novembre ». « Habitants de Sétif, enfants de l’Algérie tout entière, il est impératif de s'inspirer du message du 8 mai 1945 en vue de sauvegarder l'indépendance de notre pays et de poursuivre son édification malgré la situation financière et les perturbations régionales », a en effet indiqué M. Sellal.

En outre, et pour bien certifier de la détermination de l’Etat et son engagement profond à relever haut le défi du développement, le Premier ministre a rappelé les propos que lui a confié un moudjahid à qui il a rendu visite alors qu'il était malade : « Nous avons résisté au colonialisme avec volonté et courage et vous, qui êtes nos enfants et avec l'aide de Dieu, parviendrez avec la même détermination à surmonter les crises et à réaliser le développement. »

En parlant des douloureux massacres du 8 mai 1945, le Premier ministre rappellera par ailleurs que « durant les premiers jours du mois de mai de l'an 1945, les habitants de Sétif, Guelma et Kherrata ne s'apprêtaient pas à célébrer la fête des travailleurs mais peinaient à gagner leur vie, après que le colonialisme français s’est approprié de force toutes les richesses du pays semant privation, pauvreté et misère pour participer à la Deuxième Guerre mondiale ».

Malgré ces conditions, poursuit M. Sellal « ces pauvres se sont révoltés non pas pour revendiquer des droits individuels ou matériels mais pour l'indépendance de l'Algérie en payant de leur vie un des plus abjects crimes qu’aura connu l'histoire ». Pour le Premier ministre, Sétif est aussi cette « terre de loyauté et d'engagement aux côtés du moudjahid Abdelaziz Bouteflika et dont les habitants, hardis et généreux, n'ont point hésité à le soutenir lors des échéances décisives pour notre pays dont la réconciliation nationale qui a étouffé le feu de la fitna et a déblayé le terrain à la construction ». « Sétif est grande par ses hommes vaillants et ses héros parmi les chouhada et moudjahidine », a encore ajouté M. Sellal rappelant les propos du Président de la République.

Il a ainsi appelé les Algériens à « s'inspirer de l'esprit de Mai 1945 pour préserver l'indépendance de notre pays et poursuivre son édification en dépit de la conjoncture financière et des tensions régionales. La capitale des Hauts plateaux constitue également de l’avis du Premier ministre un parfait exemple pour attester de cette réalité selon laquelle « l’Algérie a commencé à récolter les fruits de son travail et a pris, elle aussi, son second souffle », a-t-il soutenu précisant « malgré la conjoncture économique difficile et les bouleversements politiques et sécuritaires que connaît le monde et en dépit des campagnes de déstabilisation visant à semer le doute et le désespoir, l'Algérie demeure debout, fidèle à ses principes et libre dans ses décisions ».

Le Premier ministre compare ce « seconde souffle de l’Algérie » à la force par laquelle s’est toujours distinguée la prestigieuse équipe de l’Entente de Sétif. « J’ai demandé aux grands entraîneurs de l'Entente de Sétif, les défunts Hadj Laribi et Kermali quel était le secret du second souffle du club, leur réponse était le travail et l'entraînement au quotidien, en été comme en hiver, sur les hauteurs de la ville », a-t-il dit.



Préserver la cohésion sociale et parachever la construction de l'économie émergente



« L’Etat continuera de veiller à la disponibilité des produits et à l'approvisionnement du marché national et d'œuvrer en faveur de l'outil national de production avec la régulation des prix, la rationalisation des dépenses publiques visant à améliorer le rendement et non pas l'austérité, et une meilleure maîtrise du commerce extérieur pour réduire la facture d'importation ». Il précisera aussi que « les programmes de logement se poursuivent et notre peuple est témoin de la distribution de logements en toute transparence et de l'avancement des projets à travers l'ensemble du territoire national ». Mettant l’accent sur la détermination de l'Etat à poursuivre la reconstruction de la base industrielle nationale et le soutien à la production nationale pour en améliorer la qualité et la compétitivité », le Premier ministre a assuré que les investissements seront davantage consolider dans le domaine agricole.

Les actions qui seront menées à l’avenir dans ce domaine porteront sur « l'augmentation des surfaces irrigables, l'amélioration du rendement des récoltes, la mise en valeur des terres, la mécanisation et l'encouragement du partenariat public-privé dans la production agricole et animale, les structures de stockage et l'agroalimentaire en vue de renforcer la sécurité alimentaire et les capacités d'exportation », a encore énuméré le Premier ministre.

Les initiatives dans le domaine du tourisme seront également encouragées, a ajouté M. Abdelmalek Sellal soulignant que le gouvernement axera ses efforts à l'avenir sur la préservation de la cohésion sociale, le parachèvement de la construction de l'économie émergente, la rationalisation du rendement des appareils de l'Etat en termes de dépenses, de réglementation et de régulation, et le renforcement des capacités nationales en matière de technologie et de gestion.

Au cours de son intervention, le Premier ministre a également salué le modèle de la société algérienne fondé, dit-il, « sur l'égalité des chances et la fusion entre les enfants d'une même nation où les sectes et les classes n'existent pas et où les citoyens sont promus en fonction des critères de compétence et du mérite ».

« Je suis fier d'appartenir à l'Algérie indépendante où un citoyen issu d'une famille modeste peut accéder aux responsabilités de l'Etat », a-t-il ajouté.

Faisant état de l’existence d’une « véritable dynamique de création d'activités et de PME, ayant grandement contribué à « la réduction du taux de chômage et l'augmentation des recettes fiscales hors hydrocarbures, le Premier ministre estime en outre qu’il est nécessaire « de promouvoir l'université et le service national en tant qu'espaces d'échange entre les enfants d'une nation unie, appelant les jeunes à découvrir les régions et les populations de leur pays non sans promouvoir les valeurs la tolérance et l'acceptation de l'autre.»

K. A.