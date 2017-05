Le premier ministre visite le 3e salon de la créativité : Un fructueux espace d’innovation

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a visité hier le 3e salon de créativité, qui se tient à l'esplanade de Riadh El Feth à Alger. Accompagné du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, M. Sellal a fait le tour des différents stands de ce salon, placé cette année sous le slogan «Pour un monde meilleur, créons, innovons», où il a échangé des propos avec les participants. Organisée par l’Office national des droits d’auteur (ONDA), cette manifestation à laquelle participent une centaine d'exposants entre éditeurs, artisans et créateurs dans différents domaines, maisons d'édition, musées et artistes, se déroule du 27 avril au 3 mai. Au programme de ce salon, des soirées artistiques animées par une pléiade d'artistes et de groupes musicaux, ainsi que des spectacles pour enfants et la projection de films.