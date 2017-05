M. Sellal dans la wilaya de Sétif : Dynamiser le développement

De nombreux grands projets à caractère socio-économique ont été inaugurés par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, lors de sa visite dans la wilaya de Sétif.

Il s’est rendu à Ain el Kebira où il a procédé à l’inauguration de la deuxième ligne de production de cette cimenterie qui assurera une production supplémentaire de 2 millions de tonnes de ciment et sera doté d’une capacité de production globale de 3 millions de tonnes avec la première ligne qui a été mise en œuvre dans les années 70 pour une capacité installée d’un million de tonnes.

En parcourant les différentes installations de ce nouveau projet dont le coût est de 40 milliards de dinars qui est destiné à couvrir les besoins nationaux dans un premier temps et s’étendre au marché régional par la suite, la création de 350 emplois directs et 1500 indirects, Il a reçu toutes les explications nécessaires, ne manquant pas de mettre l’accent sur la spéculation qui touche ce produit sur le marché et partant, la nécessité d’intensifier la production et la maintenir constamment au rythme qui convient pour lutter contre ce phénomène.

Comme il a instruit les services de sécurité d’être sans concessions face à un tel phénomène et d’assurer un contrôle permanent. «Notre problème est lié à la commercialisation, les camions doivent charger de jour comme de nuit», dira-t-il aux responsables qui œuvrent aussi à la production d’autres ciments tels que le ciment pétrolier dont les essais ont été concluants avec Sonatrach, le ciment résistant au sulfate.



Centrale électrique à Ain Arnat



Dans la daïra d’Ain Arnat, le Premier ministre a visité un autre projet d’une centrale électrique d’une puissance de 1015.121 MW avec une configuration de 3 tranches cycles combinés de 400 MW qui fonctionne aussi bien au gaz naturel qu’ au gasoil. Un projet dont le taux d’avancement global a atteint les 84,24% et qui au delà de la satisfaction de la demande locale et nationale, sécurisera aussi la couverture nationale et générera 1.513 emplois. M. Sellal intervenant à ce niveau fait état de l’implantation de telles infrastructures sur les Hauts plateaux et revient sur les espaces (30 ha) occupés par ce projet qui dira t-il, sont trop grands et se traduiront par des problèmes de gestion. Comme il a souligné que la politique d’investissement ne doit obéir qu’à la demande, soulignant la nécessité de mettre en œuvre une dynamique des énergies renouvelables.



Complexe sportif à Aïn Arnat



Un grand complexe sportif doté d’un stade de 1.200 places avec pelouse en gazon synthétique, une piscine semi olympique avec bassin d’initiation et une salle omnisport avec tribunes de 500 places sont inaugurés dans cette daïra sans aucune réévaluation dans le cadre de leur réalisation dira le directeur de la jeunesse et des sports qui soulignera que 4 autres piscines seront ouvertes au mois de juillet et une vingtaine d’infrastructures de jeunes avant la fin de l’année. Ici le Premier ministre a insisté sur la formation et la mise en œuvre d’un programme avec les différentes fédérations pour mettre en place une élite. Les jeunes Algériens sont pleins de volonté, Il s’agira de mobiliser toutes les énergies au niveau local et agir sur les mentalités pour abonder dans ce sens d’autant plus que les moyens existent dira Abdelmalek Sellal qui a appelé à une utilisation qui soit, et par tous de ces infrastructures.



École normale supérieure à El-Eulma



A El Eulma, chef lieu de daïra, M. Sellal a inauguré l’Ecole normale supérieure de formation de professeurs de l’enseignement, un autre acquis d’envergure qui est désormais dotée de 3 grands pôles universitaires avec les deux universités Ferhat-Abbas et Mohamed Lamine-Debaghine.



Inauguration du Centre culturel islamique



Pour la dernière étape de son programme dans la commune de Sétif, Abdelmalek Sellal, s’est rendu d’abord à l’université Mohamed Lamine Debaghine où il a procédé à l’inauguration de 6.000 places pédagogiques.

Il a fait état des efforts consentis par l’état pour la réalisation d’équipements de qualité et incité à agir pour une formation de qualité, non sans souligner la nécessité de veiller à une utilisation optimale de tous ces équipements. L’inauguration du Centre culturel islamique un joyau en la matière édifié sur une surface bâtie de 9.361 m2, un rez-de-chaussée et 3 niveaux, à même d’accueillir 600.000 visiteurs par an, a permis au Premier ministre de mettre l’accent sur la nécessité de veiller à hisser cette réalisation au rang qui lui est dû.

La dynamique que connaît cette wilaya est marquée par l’inauguration de deux hôtels de classe internationale, produit d’un partenariat de 3 milliards de dinars. L’hôtel Novotel de 4 étoiles qui est doté d’une capacité de 118 chambres avec un restaurant de 150 places et l’hôtel Ibis, classé 3 étoiles et doté d’une capacité de 120 chambres constituent les caractéristiques de ce grand projet qui relève du promoteur SPA. Sieha.



Complexe de pneumatiques



La visite du complexe industriel de pneumatiques Iris implanté au niveau de la zone industrielle avec un objectif de production de 2 millions de pneus pour les véhicules légers et 200.000 pour les véhicules utilitaires avec une entrée en exploitation prévue pour janvier 2018, relève d’une autre acquisition importante sachant qu’il s’agit là, de la première réalisation du genre en Algérie et même en Afrique. Un investissement de 13 milliards de dinars dont 10 payables en devises qui enregistre actuellement un taux d’avancement de 90% pour les travaux de génie civil et bâtiment.



Marché de fruits et légumes



Apres la visite du Salon de l’investissement Seti-Invest où il rappellera la nécessité de développer la sous traitance et importer que ce dont nous avons besoin en veillant à développer les taux d’intégration, le premier ministre qui a remis des actes de concessions à des industriels ayant bénéficié de terrains pour la réalisation de projets, a inauguré le nouveau marché de gros régional de fruits et légumes (MAGROS) d’un coût de 3,3 milliards de dinars. Cette réalisation qui induira la création de 2.500 à 3.000 emplois est dotée d’une capacité de transit en fruits et légumes de 600.000 tonnes-an. Le nombre d’intervenants est de 7.000 personnes/jour avec un flux de 3.500 véhicules quotidiennement.

F. Zoghbi