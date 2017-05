Le chiffre du jour : 150 investisseurs

Les services de la wilaya de Tipasa ont délivré, jusqu’à avril dernier, 150 contrats de concession au profit d’investisseurs dans divers domaines de développement local, a-t-on appris dimanche auprès de la wilaya. À ce jour, les services de la wilaya ont délivré des contrats de concession et permis de construction au profit de 150 investisseurs répartis à travers 12 zones d’activités, et ce en application des instructions du wali de Tipasa, Moussa Ghelai, visant la facilitation des procédures administratives et l’accélération du rythme de concrétisation des projets dans la région, a-t-on ajouté de même source.