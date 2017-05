M. Boutarfa à Djanet : Inauguration d’une centrale solaire

Le ministre de l’Énergie, ministre des Ressources en eau et de l’Environnement par intérim, Noureddine Boutarfa, a inauguré, hier dans la wilaya déléguée de Djanet (Illizi), une centrale solaire d’une capacité de production de 3 mégawatts.

Appelée à renforcer les installations et les capacités d’approvisionnement de la région en énergie électrique, cette installation énergétique, implantée sur une superficie de 5 hectares, fait partie des projets «amis de l’environnement» qui contribuent à la réduction des émissions du gaz menaçant l’environnement.

Ce projet, qui contribue également à une économie dans l’usage des produits énergétiques (gasoil), a généré 160 emplois temporaires, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

Le ministre de l’Énergie a, en outre, fait l’annonce d’un projet de centrale électrique de 36 mégawatts à Djanet, qui devra entrer en service vers la fin 2018-début 2019.

Cette future centrale permettra de renforcer les capacités d’approvisionnement en électricité de la wilaya déléguée de Djanet, à vocation touristique par excellence, d’assurer son autosuffisance en la matière et de contribuer au développement de différentes activités industrielles dans la région, a-t-on expliqué.

M. Boutarfa a, au terme de sa visite d’une journée dans la wilaya d’Illizi, inspecté, toujours à Djanet, le chantier du gazoduc Illizi-Djanet, d’une capacité de transport annuelle de 150 millions m3. Longue de 379 km, cette canalisation de transport de gaz vise l’alimentation en gaz naturel des centrales et stations d’électricité existantes à Djanet et les localités avoisinantes, dont Fadhnoune, Ifni, Ihrir et la région de Bordj El-Haouès, selon la fiche technique du projet.

Cet ambitieux projet, devant entrer en exploitation à la fin de 2017, devra générer 300 emplois entre permanents et provisoires, est-il signalé. (APS)