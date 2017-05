Dans la lucarne : Faut-il interdire les déplacements de Supporters ?

Lorsque les fins de saison approchent, les responsables gérant les clubs aussi au niveau du haut niveau qu'au niveau des amateurs pensent sérieusement sur la situation des supporters. On constate que dans certains pays, on avait même été obligé de recourir à la solution extrême. Ils ont tout simplement décidé d'interdire les déplacements de supporters. Lorsque leur équipe évolue hors de ses bases, ils restent tout simplement à la maison en se contentant de la télévision. Pour les plus téméraires, ils peuvent le faire, mais au stade, ils doivent faire preuve de neutralité. C'est-à-dire qu'ils doivent le faire en étant «incognito». C'est-à-dire sans montrer aucun « truc « qui montre leur appartenance à leur équipe. Cette politique tenté par le PSG et l'OM a donné ses fruits et d'une manière assez prononcée. Les incidents entre les deux galeries, depuis, n'ont plus de raison d'être. On ne peut se battre contre des «fantômes», puisqu'il n'y a pas de supporters surtout que la réciprocité est appliquée à la lettre. De plus, les dirigeants des deux équipes, mais aussi leurs fans l'ont accepté pour le bien de tout le monde du fait que cette attitude courageuse peut éviter l'effusion de sang et même mieux, éviter qu'il y ait mort d'homme. Ce qui est sûr, c'est que la tension entre les deux clubs français a grandement baissé. D'autres pays ont pratiquement adopté la même mesure pour aboutir au même résultat. Chez nous, on est en train d'entendre des échos pas « beaux du tout « venant aussi bien des divisions inférieures que celles dites d'élite. En effet, on entend, çà et là, que des supporters du club visiteur ont été empêchés de rentrer au stade pour suivre le match de leur équipe. On avait vu cela avec les supporters du MCA à Oran. Ils étaient assez nombreux et les places que le club oranais leur avait réservées ne pouvaient pas contenir ou suffire à tout le monde. Cela s'est reproduit avec le match en retard JSS-MCA. Là aussi, les supporters du MCA se sont déplacés en masse comme ils le faisaient assez régulièrement. C'est devenu un fait presque banal. Toutefois, on ne les laisse pas rentrer au stade pour différents prétextes, même en présentant leur ticket d'entrée au stade. Ce qui, à chaque fois, occasionne des grabuges et des heurts entre supporters et policiers. Ce genre de situations a tendance à se répéter où les clubs organisateurs ne jouent pas le jeu en tournant le dos à l'équipe adverse et aussi au responsable de la sécurité du club. Ils ont beau expliqué le cas de leurs supporteurs qui sont dans le «pétrin», il n'y a malheureusement aucun répondant de la partie chargée de l'organisation du match. On peut même dire qu'elle se dérobe à ses responsabilités en laissant les choses devenir intenables, puisqu'on ne fait rien pour régler les choses. On doit à l'avance savoir le nombre de supporteurs de l'équipe adverse pour agir en conséquence. C'est le meilleur moyen pour ne pas commettre les mêmes erreurs qui ont tendance à se répéter. Comme ce genre d'incidents se multiplient en cette fin de saison, il y a lieu de juguler leur mouvement afin que les dépassements entre les fans des deux équipes soient diminués pour les porter à leur plus simple expression. C'est ainsi qu'on pourra boucler notre championnat dans des conditions plus acceptables et surtout avec moins de « casse «.

Et c’est le vœu de tous !

Hamid Gharbi