MC Alger : Ayoub Azzi rejoue après deux mois d'absence

Le défenseur polyvalent du MC Alger, Ayoub Azzi, qui figurait sur la liste élargie de la sélection algérienne avant la CAN-2017 au Gabon, a rejoué samedi après plus de deux mois d'absence pour cause de blessure, lors du match en déplacement face à la JS Saoura (0-0) en mise à jour de la 24e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football. Blessé le 12 février dernier lors du match en déplacement contre Bechem United (Ghana) au tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération africaine, Azzi retrouve ainsi la compétition au grand bonheur de l'entraîneur du «Doyen» Kamel Mouassa, d'autant que le MC Alger joue sur les trois fronts : Championnat, Coupe d'Algérie, et Coupe de la Confédération. Le MC Alger a réussi à récolter son premier point dans l'histoire de ses matchs en déplacement face à la JSS. Depuis son accession en Ligue 1 lors de la saison 2012-2013, le club du Sud-Ouest algérien a remporté toutes ses rencontres à domicile, au nombre de quatre, face au MCA. Un match nul qui a permis au Mouloudia de conforter sa deuxième place au classement avec 41 points, à six longueurs de retard sur le leader de l'ES Sétif, à six journées de l'épilogue.