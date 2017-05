MC Oran : Belatoui remplacé par Mecheri

La direction du MC Oran s'est séparée dimanche à l'amiable avec l'entraîneur de l'équipe Omar Belatoui, au lendemain du match nul concédé à domicile face à la JS Kabylie (0-0) en mise à jour de la 24e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, a appris l'APS auprès du club de l'Ouest. «Belatoui a quitté le club en commun accord avec la direction. Il est remplacé par l'entraîneur-adjoint Mecheri Bachir qui dirigera l'équipe sur le banc lors des six dernières journées du championnat», a affirmé le secrétaire général du MCO, Taoufik Bellahcen. Belatoui avait annoncé sa démission en mars dernier avant de revenir sur décision. Le MC Oran, auteur de son 33e point de la saison, continue de manger son pain noir et reste la seule équipe sans la moindre victoire depuis le début de la phase retour. Pourtant, les «Hamraoua» ont terminé la première partie de la saison à la deuxième place derrière le champion d'hiver le MC Alger. A la veille de la 25e journée de la compétition, prévue les 6 et 7 mai, le MCO pointe à la 9e place avec 33 points, à huit longueurs d'avance sur le premier relégable le CS Constantine (14e, 25 pts).