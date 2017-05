Equipe nationale : Lucas Alcaraz à pied d’œuvre

Lucas Alcaraz a entamé officiellement son travail dimanche dernier à l’occasion du stage des A’.

Le nouveau sélectionneur national a convoqué 27 joueurs issus du championnat national à Sidi-Moussa et a dirigé un premier entraînement, dimanche après-midi.

M. Alcaraz a tenu une causerie avec les joueurs à l'amphithéâtre Omar Kezzal avant d'entamer le travail sur l'un des terrains du CTN. Echauffement, exercices avec ballon et opposition entre les joueurs ont constitué l'essentiel de cette première séance.

Tous les joueurs convoqués ont pris part à ce stage à l’exception de Rabie Meftah qui est venu blessé au stage de l’équipe nationale des locaux. Touché à la cuisse lors du dernier match de championnat, le staff médical avait à décider hier s’il le soignait au Centre technique national de Sidi Moussa ou s’il devait le libérer.

Lucas Alcaraz a mis à profit ce stage pour réunir un maximum d’infos sur les joueurs locaux, appelés éventuellement à renforcer l’équipe A dans un avenir proche.

Par ailleurs, Lucas Alcaraz a prévu dans sa feuille de route une tournée européenne dans les prochains jours. Contrairement à ce qui a été avancé, le sélectionneur national compte bel et bien aller à la rencontre des joueurs algériens évoluant en Europe. L’Espagnol souhaite faire connaissance avec les joueurs individuellement et évoquer les grandes lignes de son « projet » entre quatre yeux avant de réunir son groupe en début du mois prochain pour préparer le match amical face à la Guinée.

En évoquant le match de la Guinée, le sélectionneur national n’a toujours pas tranché au sujet du lieu de la domiciliation des marches de l’EN.

Ce dernier a visité récemment Mustapha-Tchaker et le 5-Juillet, mais n’a pas manifesté une quelconque préférence pour l’un des deux stades. La décision devrait intervenir prochainement. Une certitude, l’EN jouera dans l’un des deux stades et non pas les deux, comme on l’a laissé croire.

Amar B.

Première séance avec les locaux

Le nouvel entraîneur de la sélection algérienne de football, Lucas Alcaraz, a dirigé dimanche sa première séance d’entraînement à l’occasion du premier jour du stage de l’équipe nationale A' des joueurs locaux à Alger. Le technicien espagnol a d'abord réuni ses joueurs à l’amphithéâtre Omar-Kezzal du Centre technique national de Sidi Moussa, avant d’entamer le travail effectif sur le terrain, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

Par ailleurs, le défenseur Mohamed-Rabie Meftah, touché à la cuisse à la fin du match USM Alger - CA Batna (3-0) de samedi en mise à jour du championnat, est venu blessé au stage des locaux. Le staff médical décidera s’il doit se faire soigner au Centre technique national ou s’il sera libéré, selon la FAF. Alcaraz a fait appel à 27 joueurs, tous évoluant en Ligue 1 Mobilis de football, pour ce stage qui s'étalera jusqu'au 3 mai. L'Andalou, qui ne connaît pas encore les joueurs locaux, s’est appuyé sur les techniciens de la Direction technique nationale de la FAF pour établir cette liste. La sélection A' prépare les qualifications du championnat d'Afrique des nations-2018, où elle rencontrera la Libye (Zone nord) dans une double confrontation prévue en août prochain.

Le vainqueur se qualifiera directement à la phase finale du tournoi prévue au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018.

Lucas Alcaraz (50 ans), signataire d'un contrat de deux ans avec la FAF, a succédé à la tête des Verts au Belge, Georges Leekens, démissionnaire après l'élimination de la sélection algérienne dès le premier tour de la dernière coupe d'Afrique des nations-2017 au Gabon.