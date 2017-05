Amel du romancier Abdelkader Hammouche : l’espoir au féminin

Rencontré samedi à la librairie générale d'El Biar à Alger lors de la signature de son dernier roman «Amel» paru chez Barkat édition, l'auteur Abdelkader Hammouche signe dans cette nouvelle narration un hommage pour la femme algérienne afin de dénoncer certaines violences et aberrations faites à son égard.L'histoire du roman met en avant le calvaire d'Amel, jeune fille orpheline de 19 ans qui se fait violée dans l'appartement de sa cousine qui pratiquait, à son insu, le plus vieux métier au monde. «Elle a essayé de cacher ce drame à sa famille, mais sa grossesse commençait à se faire remarquer. Au bout de quelques mois, un de ses frères découvre le fait et reste insensible à ses explications et supplications, il décide de la chasser du foyer familiale alors que c'est une victime», a-t-il dévoilé. L’auteur indique que la dureté de la société algérienne fait qu'Amel vive un calvaire, elle habite un peu partout et les hommes essayent d'abuser d'elle. Il précise qu'elle prend son courage à deux mains et décide d'avorter.Pour l'idée d'aborder un tel sujet, Abdelkader Hammouche indique avoir écrit en 1978 un livre intitulée « décoloniser la femme algérienne «, ouvrage jamais paru. Il dit avoir toujours défendu les droits de la femme alors que la trame romanesque du roman Amel a été inspirée d'une histoire véridique. Il ajoute que l'imagination de l'auteur donne quelque chose à l'histoire.Le titre «Amel» est d'abord un joli prénom de femme mais aussi une note d'espoir choisie par l'auteur afin de démontrer que le bien triomphe toujours sur le mal. «Amel rebondit lorsqu'une famille l'accepte et l'aide, on lui trouve du travail dans un salon de coiffure, elle fait la connaissance d'un homme compréhensif a qui elle dit toute l vérité», a-t-il expliqué avant d'ajouter «j'avais voulu au début terminer le livre par un dénouement tragique, toutes les portes de la société étaient fermées pour elle, elle songeait au suicide. J'ai trouvé ensuite que c'est trop dur et négatif. Je voulais terminer l'histoire par une note d'espoir», a-t-il fait savoir. L’auteur indique qu'il est important de soulever le problème de l’égalité entre l'homme et la femme et qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. « Il faut pas voir seulement les grandes villes comme Alger et Oran. Il faut aller à l'Algérie profonde pour voir que la femme n'a pas le droit de s'exprimer. Il faut une grande réflexion dépassionnée sur a question féminine. La société a plus à gagner quand elle arrive à considérer que l’homme et la femme sont des êtres humains égaux, personne ne peut dire qu'il est supérieur à l'autre», a-t-il conclu.

Kader Bentounès