Ammar Belhimer signe son deuxième ouvrage : Les ravages du néolibéralisme

"Les Dix nouveaux commandements de Wall Street" est le nouveau livre du Pr. Ammar Belhimer, sorti depuis l’été dernier. Réalisé à partir d’un ensemble de chroniques, reportages et analyses parus dans le Soir d’Algérie, réécrits, mis à jour, enrichis et agencés pour aboutir à une cohérence qui rend fidèlement compte de la réalité de l’ordre néolibéral des années 1990 jusqu’à l’élection de Donald Trump président des Etats-Unis…

L’essai dissèque «les ravages» du néolibéralisme qui a instauré un ordre bâti sur l'endettement général des Etats et la spéculation avec une régression de la sphère réelle de l'économie au profit de la spéculation financière et une dévalorisation de la notion de travail devant la prévalence du capital financier. Reçu à La librairie du Tiers-Monde le Pr. Ammar Belhimer, a réservé son passage aux présents et ce pour la signature de son ouvrage de 400 pages édité par l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP). Il s'agit, selon ce professeur en droit de « dévoiler les mécanismes de fonctionnement des sphères économique, politique et sociale sous l’ordre du néolibéralisme, relevant qu’au plan économique, nous assistons à une double logique, à savoir l’endettement et la spéculation, qui constituent les deux mamelles du néolibéralisme «. L’ouvrage installe méthodiquement les pièces du puzzle néolibéral pour « dévoiler son fil conducteur articulé autour d'une nouvelle forme de valeur, la haute main du banquier sur l’économie réelle, l’antre des spéculateurs que sont devenues les places boursières dans ce qu'il est advenu d’appeler une économie de casino «. Dans une déclaration à El Moudjahid, l’auteur a affirmé que son ouvrage est une « déconstruction du système à partir d’une métaphore qui fait référence aux « dix commandements « de Moïse que j’ai essayé d’appliquer au néo-libéralisme «. Ce livre estime son auteur « est un essai pure et disciplinaire qui intéresse le juriste, le politologue, le sociologue, l’économiste «. Au fil des pages le Pr. Belhimer dresse avec justesse, sa vision pour divulguer comment les banques ont mis la haute main sur l'économie en invitant la spéculation dans tout un programme de marchés qui va alimenter très profondément Wall Street marqué par des records de hausse de l'indice Dow Jones.

Le modèle se résume à une mixture de thatchérisme, de « consensus de Washington «, tous favorables aux privatisations, à la libéralisation économique et à des banques centrales préoccupées uniquement par l'inflation, et accessoirement par la stabilité des prix, hors de toute considération de croissance. Déformation du réel, culte de l'évaluation et mépris de la justice, domination d'une caste et idéal sécuritaire, tels sont les signes les plus manifestes du nouvel ordre néolibéral.

À travers son livre, l’auteur offre aux lecteurs une résonnance particulière dans ce qu'il nomme les dix commandements à travers lesquels avec une certaine clairvoyance, il tente de répondre aux questionnements qui gravitent autour du néolibéralisme depuis les années 1990 jusqu'à l'élection de l’actuel président des Etats-Unis. Il y apporte, en outre, tout un éclairage sur les fondements même de Wall Street avec une lisibilité «clés en mains» devant la difficulté de gouverner en ces temps durs de la mondialisation où les places boursières sont en première ligne. Une psychanalyse «forte et précieuse» dans une enquête méticuleuse sur des idées extirpées d'un ensemble de notes...

Des notes d'où l'accent est surtout mis pour décortiquer l'ordre néolibéral, ses milieux d'affaires, la spéculation et l'endettement dans l'économie mondiale qui continuent d'engranger des ravages monstres.

Apportant tout au long de son ouvrage des éléments concrets sur les places boursières, les intérêts et les investissements, l'auteur pointe du doigt la place de l’argent, l'endettement, tant il est préoccupé par la répartition inégale des richesses qui se traduit par l'accentuation de la pauvreté, de l'endettement personnel des classes moyennes avec un accroissement d'injustices, souvent annoncées. Sur le plan politique, Pr. Belhimer souligne «la fin du mythe libéral et démocratique au profit d'une oligarchie qui dicte ses lois au moment où nous assistons, au plan social, à une aggravation des inégalités et à une précarisation du travail». Au plan social, cette évolution se traduit par une accentuation des inégalités et injustices meurtrières, une pauvreté croissante, le déclin des classes moyennes, l’éloge de la médiocrité, «le syndrome du larbin». Politiquement parlant, le système installe un Etat qualifié de carcéral et sans souveraineté, qui a pour mission de supplanter les classes.

Sihem Oubraham