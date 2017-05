La Commission de l'UA salue l'adoption de la résolution 2351

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), M. Moussa Faki Mahamat, a salué l’adoption vendredi dernier à l’unanimité des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, de la résolution 2351 (2017) sur la question du Sahara occidental qui a prorogé, pour une année, le mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental (MINURSO). M. Moussa Faki a salué «l'esprit constructif et la détermination du secrétaire général de l'ONU (Antonio Guterres) à relancer le processus de négociations en vue de parvenir à une solution au conflit» du Sahara occidental qui pourvoie à l’autodétermination du peuple sahraoui. Le diplomate tchadien a aussi souligné, comme énoncé dans la résolution, «la nécessité d'une mission effective pour surveiller l'accord de cessez-le-feu» et a «jugé impératif que les deux parties (Maroc et Front Polisario) respectent cet accord et coopèrent pleinement avec la MINURSO». Il a enfin réitéré la détermination de l'UA à «travailler en étroite collaboration» avec le secrétaire général de l'ONU, pour faire avancer le processus de paix et trouver une solution durable au conflit, conformément aux décisions de l'Union africaine et aux résolutions des Nations unies. Pour rappel, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l’unanimité vendredi dernier la résolution 2351 (2017) par laquelle il proroge jusqu’au 30 avril 2018 le mandat de la Minurso.